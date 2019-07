Los trabajadores realizan once millones de horas a la semana más allá de su jornada que no se pagan, según CCOO

Once millones de horas trabajadas a la semana en España por las que las empresas no pagan ni cotizan a la Seguridad Social. Se trata de un cálculo de Comisiones Obreras fruto de un estudio de su gabinete económico sobre prolongaciones de la jornada laboral de los trabajadores más allá de lo pactado por convenio o contrato. El sindicato incluye en el cálculo no solo las horas extraordinarias no retribuidas de las que se hace eco la EPA, sino también aquellas horas que se convierten en habituales –por lo que el trabajador no considera en la encuesta del INE que es una hora extra– y que exceden del horario formal del empleado.

Con este cálculo, a través de la información sobre la jornada de los trabajadores que proporciona la EPA, CCOO afirma que en 2018 más de un millón de personas –en concreto 1.046.00 trabajadores– trabajaron semanalmente más horas de las acordadas y declaradas por las empresas. Se trata del 7,6% de todos los asalariados a tiempo completo.

Estos trabajadores realizaron un total de once millones de horas a la semana que, según CCOO, sus empleadores no retribuyeron a los empleados ni cotizaron por ellas a la Seguridad Social. Este total lo componen tanto las horas extra no pagadas que declaran cumplir los trabajadores en la EPA como las prolongaciones habituales en la jornada que ha medido el sindicato.

El responsable del gabinete económico del sindicato, Carlos Martín Uriza, ha explicado que "lo razonable" es considerar que estas horas que los trabajadores realizan de manera habitual y que exceden de la jornada pactada no se estén retribuyendo, aunque reconoce que en algún caso podría haber pluses o acuerdos al respecto. "La gran mayoría" de estas horas, destaca el economista, "no se pagan".

Según la EPA, los trabajadores realizaron una media de 6.450.650 de horas extra a la semana en 2018, de las que casi tres millones (2.822.975) no se pagaban. Por tanto, este estudio del sindicato eleva mucho –hasta esos once millones de horas a la semana– la estimación de trabajo no remunerado por los asalariados en España.

El coste laboral medio de estas horas (salario más cotizaciones sociales) asciende a 11.510 millones de euros al año, según el estudio. Es la cifra más modesta, apuntan en el sindicato, porque si se tienen en cuenta las diferencias en las remuneraciones de las diferentes ramas e actividad, el coste subiría hasta los 11.828 millones de euros y, si se consideran las retribuciones según la ocupación del trabajador, la cantidad alzanzaría los 12.978 millones de euros.