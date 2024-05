Estonia veta una reforma en la UE para que Airbnb, Bolt, Uber o Booking recauden IVA

Bolt gana la batalla. Al menos por ahora. Estonia ha vetado una reforma con la que la UE pretendía obligar a plataformas digitales como Booking, Airbnb o Uber a recaudar el IVA en aquellos casos en los que los propietarios de los alojamientos o los conductores no lo hagan. El 'no' de ese país es a esa parte del paquete legislativo que impulsó Bruselas para adaptarse a la era digital, pero está a favor de otras medidas como el uso de facturas digitales en operaciones transfronterizas o la creación de un registro único para operar en toda la UE.

El escollo radica en la parte de la legislación que obligaría a plataformas digitales de negocios como los alojamientos turísticos y de transporte de pasajeros a recaudar el impuesto del IVA y transferirlo a las autoridades tributarias cuando los proveedores últimos de dichos servicios no lo realicen. La consecuencia sería que esas plataformas tendrían que añadir el recargo en el precio final que figura en las aplicaciones o páginas web en las que ofertan los servicios.

Estonia asegura que el aumento de los precios que supondría esa obligación provocaría “competencia desleal” y una “distorsión de la competencia”. Así lo ha argumentado el ministro de Finanzas de ese país, Mart Vorklaev, que considera que “no es una tasa a las plataformas sino a las pymes que prestan servicios a una plataforma”.

“Los costes los soportarán los clientes que pagarán un precio más alto al reservar sus servicios a través de una plataforma y las pymes no podrán deducirlo”, ha explicado en una reunión con sus homólogos de los 27 en una reunión del Ecofin en Bruselas. Para Estonia, que sigue en este caso los intereses de Bolt -una de las aplicaciones de transporte de pasajeros- la normativa “viola el principio de neutralidad”. “Diferencia el tratamiento positivio de un mismo servicio si se presta a través de una plataforma o no. Los servicios a través de plataformas serán más caros para el cliente y el prestador de servicios no podra deducir ese IVA. Los precios de los servicios prestados por otra vía no van a aumentar”, ha agregado.

Estonia ha planteado al resto de estados miembros establecer un sistema voluntario, pero el ministro belga, Vincent Van Peteghem, a quien corresponde pilotar las negociaciones de los expedientes legislativos como presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha asegurado que esa “no es una opción”. Al tratarse de materia impositiva, la reforma requiere de unanimidad, por lo que la legislación se queda de momento en stand by. No obstante, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, se ha mostrado confiado en superar las reticencias antes de que acabe el semestre.