Los sindicatos mantienen la huelga en banca este viernes tras no llegar a un acuerdo salarial

Los sindicados CCOO, FINE y UGT mantienen la convocatoria de huelga para mañana viernes 22 de marzo tras no llegar a un acuerdo en la mesa de negociación del convenio colectivo con la patronal AEB, según han informado en un comunicado conjunto. En esa patronal están entidades como Santander, BBVA, Bankinter, Sabadell, EVO o Abanca. No forman parte las antiguas cajas, por lo que no afecta a CaixaBank.

Los representantes sindicales y las patronales se citaron el pasado 19 de marzo con el objetivo de avanzar en las negociaciones y alcanzar un acuerdo, si bien finalmente no se logró y se citaron nuevamente este jueves, un día antes de la convocatoria de huelga, para intentar acercar posturas, según recoge Europa Press. Una convocatoria que coincide con la junta de accionistas del Santander.

Sin embargo, no se ha conseguido llegar a ningún punto que permita aplazar o desconvocar la huelga, por lo que se mantiene la convocatoria. CCOO, FINE y UGT, que van juntos en estas negociaciones, han señalado que la AEB y sus bancos asociados no han aceptado su última propuesta, “a pesar de situarse en el entorno de los preacuerdos alcanzados en ahorro y cooperativas de crédito”.

Subida salarial

En concreto, han propuesto una subida mínima consolidada en tablas y para un periodo de tres años (2024-2026) del 13%. Como opción alternativa, también se ha indicado la posibilidad de aplicar una subida consolidada en tablas en esos tres años del 12% más un pago único del 3% en 2024 no compensable ni absorbible.

También se ha pedido una cláusula de garantía, es decir, que no haya compensación ni absorción, del 80% de dicha subida en tablas, consolidando dicho incremento en el presente y en el futuro, así como un incremento adicional en función del IPC de hasta un 3% consolidado en tablas y un día adicional de vacaciones, pasando de 24 a 25.

“Lamentamos que AEB y sus bancos asociados hayan rechazado esta propuesta, abocándonos al conflicto y manteniéndose en posiciones que siguen estando muy lejanas de los beneficios del sector, del incremento de retribuciones de la alta dirección y, sobre todo, de lo que reivindican y merecen sus trabajadores”, han señalado las tres organizaciones sindicales.

Justo ayer, las patronales de las cooperativas de crédito (Unacc y Asemecc) alcanzaron con los sindicatos FINE, CCOO y UGT un preacuerdo para el convenio que las rige (y que es diferente al de la banca o las antiguas cajas de ahorro) que contempla una subida salarial de al menos un 12% en tres años. En el caso del convenio de ahorro, la subida pactada es del 11% a tres años.