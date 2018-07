Las telecos piden una rebaja fiscal y dejar de financiar a RTVE para invertir en 5G

DigitalES, la patronal de las empresas de telecomunicaciones en España nacida hace apenas un año, ha celebrado este martes en Madrid su primer foro sectorial en el que las grandes compañías del sector han tenido especial protagonismo. Vodafone, Orange, Telefónica y Euskaltel, han pedido en este evento una rebaja fiscal y dejar de abonar la financiación de RTVE.

"Esta tasa es una aberración. No tiene ningún sentido", ha señalado Antonio Coimbra, consejero delegado de Vodafone en España, en una mesa redonda con el resto de sus competidores. En esta idea han coincidido las operadores, que han criticado que han señalado que "no se entiende" que tengan que ser las telecos las que financien al organismo público. Además, han criticado que los nuevos competidores en contenidos como Netflix o HBO, no estén igualmente obligadas.

Las operadoras han criticado el sistema fiscal que afecta al sector. "El 70% de las tasas que abonamos son específicas al sector y no afecta por igual a los competidores digitales", ha señalado Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España. "Esto afecta al nivel de inversión", ha añadido, en un contexto en el que las operadoras prevén una fuerte inversión ante la llegada de la nueva tecnología 5G. En esta idea ha coincidido Emilio Gayo, presidente de Telefónica España, quien ha apuntado que "hay que revisar la fiscalidad para invertir y aprovechar las oportunidades o Europa acabará siendo el parque de atracciones de Asia".

En las reclamaciones de las telecos también se encuentra una "liberalización y adaptación" de la regulación. Las operadoras consideran que tienen una presión legislativa que no es equiparable con la que tienen las nuevas tecnológicas. "Una llamada de voz tiene muchas normas sobre privacidad, las llamadas de voz de Whatsapp, no", ha apuntado Gayo. "Tienen que trabajar en igualar las políticas", ha señalado.

Sin embargo, las telecos también han mostrado diferencias, especialmente en torno a la gestión de los contenidos audiovisuales. Tanto Orange como Vodafone se han mostrado críticos con la "posición dominante" de Telefónica. "No es una competencia justa", ha apuntado Paillassot, representante de la compañía francesa, en referencia a los derechos del fútbol. "Telefónica lo ha comprado todo, como le gusta", ha apuntado Coimbra, de Vodafone.

Telefónica anunció hace dos semanas la adquisición de los derechos de la liga española y de la Champions League. "Lo hemos hecho porque consideramos que era buena opción, el cliente quería que diéramos el fútbol", ha asegurado Gayo, de Telefónica. El directivo ha recordado que está obligado a ofrecer estos contenidos a sus competidores pero "todavía no sabemos lo que van a hacer". Sin embargo, ha apuntado que la compañía cuenta con un plan comercial y de comunicación en caso de que finalmente se quede con la emisión en exclusiva.

Este mes es fundamental para el futuro de los derechos del fútbol, puesto que la Champions League arranca tras el verano y todavía no se ha concretado quién lo emitirá, además de Telefónica. En este sentido, Orange ha señalado que, aunque no le gusta el sistema, "ya dijimos que si Telefónica lo ofrecía, nosotros también".

Menos rotundo ha sido Vodafone, que ya ha criticado en las últimas semanas el modelo y ha apuntado la posibilidad de no ofrecer el fútbol. "Hemos hecho nuestras cuentas, si lo compramos o no, ya veremos", ha remarcado Coimbra. El directivo ha bromeado asegurando que "las telecos seguirán pagando la fiesta del fútbol", en referencia a los ingresos que gracias a esta subasta recibirán los clubes de fútbol.

En el plano institucional, las jornadas han sido inauguradas por la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien ha defendido que la disrupción tecnológica está afectando a todos los niveles, no solo a las empresas. En este sentido, ha asegurado que uno de los objetivos de su ministerio será impulsar planes para que los consumidores puedan tener unas "competencias básicas" para evitar "que nadie se quede fuera" en este proceso de transformación. Además, ha subrayado la necesidad de mejorar y avanzar en el desarrollo de los perfiles profesionales ligados a la nueva economía, así como ayudas a las pymes para que se sumen a la innovación tecnológica.

También ha participado el secretario de Estado de Agenda Digital, Francisco Polo, quien ha presentado su programa de "nación emprendedora", que ha señalado que es un plan para incentivar el emprendimiento en España "desde un punto de vista socialdemócrata". En este sentido, ha asegurado que este plan, que será desarrollado a partir de otoño, se basará en la mejora de la gobernanza, el desarrollo de la inversión y la gestión del talento. Entre las propuestas se encuentra, entre otros puntos, la creación de herramientas para mejorar el acceso a la financiación de empresas tecnológicas, incluyendo medidas para atraer la llegada a España de fondos de capital riesgo. "En España hay 19 y solo en Londres hay 94", ha apuntado el que fuera responsable de Change.org en España.