Trabajo amplía el “escudo laboral” por la DANA con medidas para cuidar familiares y protección a empleadas del hogar

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido este lunes desde Valencia para explicar algunas medidas de lo que ha denominado “escudo laboral” para hacer frente a la catástrofe de la DANA. Junto a las medidas ya anunciadas por Trabajo, como la prioridad de teletrabajo y los motivos justificados para ausentarse del trabajo, Díaz ha adelantado que se van a aprobar de nuevo medidas para cuidar a familiares como en la pandemia de COVID, así como una protección para las empleadas del hogar, ha afirmado.

“Reeditaremos el Plan ”MECUIDA“ de la pandemia”, ha afirmado Yolanda Díaz. El Ministerio recuerda que se trata de reconocer por ley “derechos de conciliación a todas las personas que no puedan ir a trabajar por motivos excepcionales” por la DANA debido al cuidado de familiares, como por ejemplo niños o mayores.

Díaz ha recordado que la situación es excepcional ante el cierre de colegios y destrozos en residencias, que llevan a muchas personas a necesitar cuidados familiares.

“Tenemos que garantizar los derechos de conciliación en la Comunidad Valenciana”, ha sostenido la ministra de Trabajo, que ha recordado que este plan Me Cuida “contempla todas las posibilidades de adaptación de jornada”: desde el teletrabajo, a la adaptación del horario laboral y la reducción de la jornada para cuidar. “Incluso la reducción de la jornada del 100%”, ha destacado Díaz.

Estos derechos habían sido reclamados por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que no obstante siempre han reclamado que vayan acompañados de permisos retribuidos, ya que si no hay hogares que no pueden acogerse a ellos. “Con respecto al Me Cuida, pedimos a la Generalitat, un complemento, ayudas”, ha afirmado esta tarde Ana García, secretaria general de CCOO PV, que ha advertido que la reducción de la jornada por cuidados al 100% “está muy bien, pero también una cobertura económica porque las familias tienen que comer todos los días”.

Protección con efecto retroactivo

Además, aunque sin concretar cómo será, Yolanda Díaz ha adelantado que “a las trabajadoras de hogar, las invisibles, una vez más, las vamos a proteger”. En el Ministerio indican que se protegerá “a las empleadas del hogar cuyos contratos se suspendan como consecuencia de la DANA”.

La ministra de Trabajjo ha recordado también la prioridad de teletrabajo que se va a aprobar de manera inminente, así como algunas mejoras en las ayudas a las empresas para los ERTE por fuerza mayor y los cuatro motivos que justifican a los empleados no ir a trabajar por la DANA con derecho a “permisos retribuidos no recuperables”. También, la voluntad de reeditar el “prohibido despedir” por la DANA, como ocurrió en pandemia.

Yolanda Díaz ha insistido en que, aunque las medidas no estén aprobadas aún en el BOE, están “disponibles desde ya mismo”, porque se aprobarán “con carácter retroactivo desde el día de la catástrofe, el pasado 29 de octubre”.

La ministra ha reiterado un mensaje de “unidad”, de agradecimiento a los agentes sociales y de priorizar la seguridad y la protección de la vida ante la catástrofe. “Es la prioridad absoluta en estos momentos. por favor no corramos riesgos”, ha insistido.