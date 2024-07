Trade Republic, el broker alemán que busca arañar hueco en el mercado bancario con una cuenta al 3,75%

Las entidades bancarias españolas no han trasladado a sus clientes, al retribuir sus ahorros, el despegue de los tipos de interés de los últimos años. Hasta el punto que esa baja rentabilidad de sus cuentas y depósitos ha hecho que gran parte de los inversores con capacidad financiera se hayan lanzado a buscar ganancias, por ejemplo, comprando y alquilando viviendas. Y que los bancos españoles escatimen a la hora de remunerar tiene dos derivadas. Una, que sus márgenes financieros han disparado sus resultados a cifras récord. Otra, que firmas foráneas o con ganas de hacerse un hueco en el mercado hayan encontrado la oportunidad de ganar clientes remunerando los depósitos más cerca del ritmo que marca el Banco Central Europeo (BCE).

Así lo ha hecho Trade Republic, una entidad alemana que hasta hace unos meses operaba como bróker y que comercializa en España una cuenta de ahorro remunerada al 3,75% con un límite de inversión de 50.000 euros. “El año pasado obtuvimos la licencia para ser un banco al uso, tenemos ficha bancaria en Alemania, con la que podemos operar en España”, explica Antón Díez Tubet, director de Trade Republic en España. Operan aquí y en otros 16 países europeos, pero bajo la tutela de los dos organismos de supervisión alemanes, Bundesbank y BaFin. En España, asume, no tienen establecimiento permanente.

El responsable de la entidad en España reconoce que la remuneración más cerca del ritmo que marca el BCE –ha llegado a ser del 4%, por lo que ya tiende a la baja– les ha permitido abrirse un hueco en el mercado. “Los bancos españoles no han tenido la necesidad de competir por los depósitos, pero a los nuevos operadores nos falta presencia y es una forma de captación”, indica.

Sin embargo, Díaz Tubet admite que el negocio de Trade Republic no está en esa cuenta remunerada. “Nacimos en 2019 con los tipos en negativo. Ese no es nuestro eje. Nosotros no prestamos dinero, ni hipotecas”, añade. En su caso, el margen está en que los inversores no solo tengan esa cuenta de ahorro, también inviertan en acciones, bonos gubernamentales, ETF (siglas anglosajonas que identifican a un fondo cotizado) o en criptomonedas, aunque sean pequeñas sumas. Y, a más operaciones, más generación de negocio.







La entidad no desvela cuántos clientes tiene en España, aunque sí indica su perfil: jóvenes, que rondan los 30 años y fundamentalmente hombres. También admite que la firma germana no actúa como depositaria de los fondos. Es decir, la garantía depende de otros, porque los deposita en cuentas colectivas de bancos como Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC o Citibank. “Al haber nacido como bróker, no podíamos custodiar el dinero y ahora –aunque tenga ficha bancaria– mantenemos esa operativa”. Es decir, son esas entidades asociadas las que mantienen una relación respecto al fondo de garantía de depósitos, que asegura hasta 100.000 euros por cada titular.

Aunque no da datos sobre su negocio en España, Trade Republic sí indica que en los 17 países en los que opera suma cuatro millones de clientes y activos gestionados por valor de 35.000 millones de euros. No cotiza, así que no es posible saber cómo ha ido evolucionando la actividad de la entidad germana a lo largo de los últimos años, ni quiénes son exactamente sus accionistas, aunque sí indica que entre ellos está el denominado 'venture capital', que financia empresas en fase de crecimiento. Cita, por ejemplo, a firmas como Sequoia, Accel o el Fondo de Pensiones de Ontario (Canadá).

España, lejos de la media europea

Si se ve la situación en España, los depositantes tienen menos alegrías al ver la remuneración de sus ahorros que en el resto de Europa. Aquí, el tipo medio de interés que aplica la banca a los depósitos a plazo ronda el 2,5%, según los datos que publica el Banco de España, mientras que la media del sector bancario europeo supera el 3%. Sin embargo, hay entidades que rebasan la media local. Por ejemplo, MyInvestor comercializa un depósito a tres meses con una rentabilidad de entre el 3% y el 3,5% o el banco digital alemán N26 tiene una cuenta que llega al 3,8% TAE, pero que recoge un coste anual de 202,8 euros y tener un saldo diario de más de 100.000 euros.

En cuanto al conjunto de los depósitos, la realidad es que están en muy pocas manos. En concreto, cuatro bancos –Caixabank, Santander, BBVA y Sabadell– gestionan hoy dos de cada tres euros de los ahorros que tiene la población. Una situación de concentración que iría a más si sale adelante la opa y posterior fusión de los dos últimos, porque esa misma proporción de ahorros estaría en manos de tres entidades.

De hecho, esta concentración y la falta de remuneración han sido señaladas por el Gobierno como argumento para posicionarse en contra de esta operación corporativa. “Conforme han subido los tipos del Banco Central Europeo, tendríamos que haber visto una traslación a la incremento de la remuneración de los depósitos que no se ha visto”, ha criticado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. “El Banco de España señalaba que tiene varias causas. Estamos en un entorno de elevada liquidez de los bancos, pero también apuntaba a un posible elemento de falta de competencia, y esto antes de la operación de la fusión”, añadió.

No es la primera vez que el Ejecutivo se posiciona respecto a la remuneración de los ahorros. Hace casi 12 meses, la exvicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ya reclamó una mejora y, entonces, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, lo descartó a corto plazo. De eso ya ha pasado un año.

Al menos, el BCE es optimista a la hora de esperar cambios en la política comercial de las grandes entidades. La institución europea ha comenzado a bajar los tipos y a finales de año dejará de reinvertir los vencimientos de la deuda adquirida, es decir, retirará liquidez del mercado. Por ello, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, cree que “llevará, bajo nuestro punto de vista, a que haya más competencia y que los bancos empiecen a competir más por los depósitos, incluido el ahorro a la vista”.