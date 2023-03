La UE acuerda aumentar sus objetivos de consumo de renovables: del 32% al 42,5% en 2030

Fumata blanca. Tras días de intensas negociaciones por las presiones de un grupo de países liderados por Francia en favor del hidrógeno de origen nuclear -el conocido como hidrógeno 'rosa'-, la UE ha llegado a un acuerdo para incrementar el consumo de energías renovables que tenía previsto para 2030 del 32% al 42,5%, aunque intentarán que ese porcentaje alcance incluso el 45%. La decisión forma parte del paquete 'Fit for 55' con el que los 27 se comprometieron a alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 y a reducir un 55% las emisiones dentro de siete años. Se trata de una decisión provisional que ahora tendrán que ratificar el Parlamento Europeo y los gobiernos.

Los 27 avalan la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035 tras sortear las pegas de Alemania

Más

El acuerdo establece objetivos en distintos sectores. La principal discusión ha estado en la industria, donde Francia y otros diez países querían garantías para el hidrógeno de origen nuclear frente al rechazo de España y Alemania, entre otros. “Nuclear no es verde. Lo siento”, dijo la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a su llegada a Bruselas este lunes, donde el asunto planeó en la reunión de los ministros de Energía de los 27. Finalmente, el acuerdo se ha alcanzado esta madrugada tras 14 horas de negociación maratoniana.

En lo que se refiere a la industria, el objetivo es aumentar un 1,6% el consumo de renovables cada año. En cuanto al hidrógeno, el 42% utilizado en el sector deber proceder de combustibles renovables de origen no biológico en 2030 y llegar al 60% cinco años después. No obstante, la contribución de los estados a la industria se podrá reducir siempre y cuando no se ponga en riesgo su objetivo global de energías renovables y el hidrógeno 'rosa' represente como máximo el 23% de todo el que consume en 2030 y del 20% en 2035.

Acuerdo en la directiva de renovables. Ha costado mucho y acaba de alcanzarse. Enhorabuena a todos los negociadores. Especiales a @nicogoncas. https://t.co/jfy7uQklRF — Teresa Ribera 🌹 (@Teresaribera) 30 de marzo de 2023

En general hay satisfacción con el acuerdo alcanzado. “Creo que hemos puesto las cosas en su lugar”, defendió la ministra de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, este jueves en una entrevista a la emisora Sud Radio, informa la Agencia EFE. “No hay que impedir a los países que quieren producir sobre la base de la energía nuclear hacerlo, y eso es lo que queremos conseguir”, afirmó.

En cuanto al transporte, el acuerdo da a los estados miembros dos posibilidades para alcanzar los objetivos globales: reducir un 14,5 % los gases de efecto invernadero para 2030 o de alcanzar al menos una cuota de renovables en el consumo final de energía del sector del 29 % en ese mismo año.

Respecto a la calefacción y refrigeración de los edificios, el acuerdo establece un objetivo indicativo de que las renovables supongan el 49% de la energía y pone un incremento gradual para la calefacción procedente de energías limpias: que se incremente un 0,8% cada año a nivel nacional hasta 2026 y un 1,1% desde entonces hasta 2030.