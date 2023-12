Vox pone de ejemplo el plan económico ultraliberal de Milei en Argentina para descalificar la gestión de Calviño

El diputado de Vox José Sánchez García ha puesto de ejemplo el plan económico ultraliberal de Javier Milei en Argentina para descalificar la gestión de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño. El representante del partido de extrema derecha ha defendido la teoría económica de las privatizaciones, recortes y desregulaciones que el nuevo presidente latinoamericano ha aprobado en su país.

“Sigo echando de menos que usted haga, y ya me parece que no va a haber ocasión [en referencia a la marcha de Calviño a la presidencia del BEI en 2024], alguna reflexión de naturaleza económica. Porque siendo ministra de Economía, se lo he dicho muchas veces, espero que hable de economía. A lo mejor desde el BEI...”, ha arrancado el diputado del grupo parlamentario que lidera Santiago Abascal, en la Comisión Mixta para la Unión Europea que se celebra este jueves en el Senado, dedicada a dar explicaciones sobre el despliegue del Plan de Recuperación.

“Usted viene aquí, ofrece unos datos, realiza unas intervenciones descriptivas, presenta un panorama de éxito que irradia al universo mundo. Esto no es hablar de economía. Hace unos días tomó posesión de la presidencia de la República Argentina el señor Javier Milei. El señor Milei en un acto que no era el propio para aquello hablo de economía”, ha añadido el representante de extrema derecha.

“Usted podrá compartir lo que dijo Milei o no, pero habló de economía. Y se acaba de publicar un decreto llamado de Necesidad y Urgencia, cuya exposición de motivos consta de 4 páginas, con explicaciones de teoría económica, en la que se sustenta lo que va a ser la política económíica de esa presidencia”, ha proseguido. “Usted esto, nunca, nada, a pesar de que sabemos que es Técnica Comercia y Economista del Estado, y de que ha tenido altos cargos en la Comisión Europea, y a pesar de que lleva desempeñando esta cartera más de 5 años. Aunque ya por fin ha logrado usted librarse de ella porque debía ser una tortura ser ministra de Economía con ese jefe de Gobierno”, ha concluido.

Este miércoles, en la cadena de televisión nacional de Argentina, Javier Milei leyó los principales artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que borra de un plumazo leyes sociales, avanza hacia la privatización de empresas públicas, propone duros recortes en el gasto del Estado y distintas desregulaciones, por ejemplo en el mercado de la vivienda. Son 83 páginas que incluyen derogaciones de leyes clave y reformas que acotan derechos e impulsan la privatización de empresas estatales.

“Nuestros sentimientos con ocasión de su nombramiento como presidenta del BEI son encontrados. En primer lugar, no le ocultaré a usted una cierta alegría porque abondone usted el Ministerio de Economía [...]. Por otra parte, nos invade el temor a cerca de quién pueda ser sucesor en esta importante cartera. Porque claro, si pensamos en el señor Garzón, el ex ministro, o la vicepresidenta segunda, o la vicepresidenta cuarta, esto ya sería de escalofrío. De modo que, a lo mejor, vamos a echarla a ustede de menos”, ha comentado también José Sánchez García.