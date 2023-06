Esta web no es de la DGT y cobra casi el doble por la etiqueta ambiental del coche

La página está encabezada por las sigas de la DGT, se parece el logo al del organismo público, pero no es el sitio web oficial de la Dirección General de Tráfico. Así lo ha advertido este jueves la asociación de consumidores Facua, que ha denunciando a la página dgt-online.com porque considera que “simula” ser la DGT, sin “informar visiblemente de que se trata de un sitio privado”, y además alerta de que cobra casi el doble por las etiquetas del distintivo ambiental de los vehículos.

La web utiliza “un logo muy similar al de la DGT en su cabecera y el color azul en su diseño, lo que puede inducir a error a los usuarios y provocar que paguen más por un trámite que cuesta sólo 5 euros si se hace directamente a través de la DGT, sin páginas intermediarias”, recoge Facua en una nota de prensa. El trámite con esta empresa privada cuesta en cambio unos nueve euros.

El distintivo ambiental es una etiqueta con la clasificación de los vehículos en función de su eficiencia energética y su impacto medioambiental. Aunque su colocación es voluntaria, existen ordenanzas municipales de diferentes ciudades que limitan la circulación de vehículos en función de su distintivo, como por ejemplo Madrid. “Adquirir la etiqueta tiene un coste de cinco euros si se compra directamente a través de la DGT o Correos”, recuerda Facua.

Denuncia ante Consumo

La asociación de consumidores ha explica que ha denunciado los hechos ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, ya que argumenta que el nombre de la web “puede inducir igualmente a creer que se trata de una página oficial del organismo de tráfico, ya que no advierte de que no se trata de una página oficial de la DGT hasta su final, donde se puede leer 'distribuidor autorizado, no somos la DGT”.

FACUA recuerda que en su artículo 5, relativo a los “actos de engaño”, la Ley de Competencia Desleal establece que se consideran desleales, entre otras prácticas, cualquiera que“sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza” sobre cuestiones como la “naturaleza”, “características” y “las ventajas realmente ofrecidas”.

La organización critica que este sitio web “cobra 8,95 euros por el distintivo medioambiental, lo que supone que a los usuarios que la adquieran aquí creyendo estar en el portal oficial de la DGT se les está causando un perjuicio económico al haber pagado más del coste real de la etiqueta”.

Además, Facua advierte de que “hasta hace unos días, en el aviso legal indican que tras la página estaba una empresa llamada Etiqueta Medioambiental SL, con domicilio en el Paseo de la Castellana de Madrid. Una empresa que no existe”. “Ahora, han cambiado la página y te dicen que la empresa es otra, New Marketing Services SLL, que tiene domicilio social en Nueva York, concretamente en Broadway”, añade la organización.