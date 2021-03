Más de 10 millones en ayudas de posgrado, la apuesta de Mutua Madrileña por la excelencia académica

Estudiar en el extranjero no es barato, muchos alumnos con currículums académicos impecables tienen que renunciar a esa posibilidad por el coste económico que supone. Sin embargo, la Fundación Mutua Madrileña lleva años fomentando becas para facilitar que los hijos de sus mutualistas puedan acceder a estudios de posgrado en otros países.

Hace 16 años que la entidad ofrece 40 becas anuales dotadas de 12.000 euros al año y con un máximo de dos anualidades para premiar la excelencia académica. Hasta hoy, la Fundación Mutua Madrileña ha invertido más de 10 millones de euros en 620 ayudas a estudiantes para estudiar en el extranjero. Los seleccionados deberán haber cursado un grado en una universidad española y tendrán que realizar estudios de máster o doctorado que complementen el mismo.

Una relación a largo plazo

En estos años son muchos los casos de jóvenes a los que la posibilidad de ampliar sus estudios fuera de España les ha permitido especializarse en lugares punteros para su campo de estudio, les ha puesto en contacto con gente de todo el mundo y abierto muchas posibilidades laborales.

Álvaro Martínez es uno de los alumnos que, gracias a estas becas, ha podido cumplir su objetivo de especializarse fuera de España en un centro puntero en su rama de estudios. “Desde casi el comienzo de mi carrera estuve interesado en la posibilidad de estudiar un máster en Reino Unido sobre energía de fusión ya que el país tiene una industria puntera en este campo”, cuenta Martínez, que después de estudiar un grado en Física en la Universidad de Salamanca, optó por solicitar una de estas ayudas. Actualmente cursa el máster en Energía de Fusión de la Universidad de York, en el Reino Unido.

Martínez explica que, de otra manera, acceder a estos estudios habría sido mucho más complicado: “La educación en Reino Unido es mucho más cara en comparación con otros países (y ahora más con el Brexit). Gracias a la beca he podido realizar el pago íntegro del máster así como cubrir los viajes”. Gracias a que su padre lleva muchos años en Mutua Madrileña, Martínez tuvo la oportunidad de acceder a estas ayudas de su fundación. Después de un tiempo de adaptación, este estudiante se siente feliz de cursar estudios de posgrado en una ciudad como York, a la que “acude gente de todo el mundo”.

Y es que estudiar fuera abre un abanico de opciones que de otra manera sería imposible contemplar. Paloma Lantero estudió Derecho en la Universidad de Oviedo y, gracias a una de las becas de la Fundación Mutua Madrileña, pudo estudiar un Máster en Derecho de la Unión Europea en Brujas, Bélgica. “Para mí se abrió un mundo de posibilidades. A nivel profesional, estudiar en el Colegio de Europa me dio acceso a oportunidades profesionales que no me habría planteado de otro modo y marcó una gran diferencia en mi currículum a la hora de incorporarme al mundo laboral”, cuenta Lantero, que se alegra de haber tenido la oportunidad de conocer a estudiantes de todo el continente.

Gracias a haber realizado este máster, la abogada consiguió entrar con relativa facilidad en el mundo laboral. Después de acabar sus estudios, Lantero trabajó para un importante bufete de abogados español en Bruselas con el que contactó gracias a una feria de empleo que el Colegio de Europa organiza cada año.

Pero no todo acaba ahí. “Realizar estos estudios también me posicionó en muy buen lugar para conseguir unos años más tarde una beca Fullbright para ampliar estudios en Estados Unidos”, cuenta Lantero que actualmente trabaja en la Dirección de Competencia de la Unión Europea desde 2019. Allí, cuenta, se centra en “asuntos relacionados con el comercio online, las plataformas digitales y la economía de datos”. Un futuro brillante para esta antigua estudiante que vio en la beca de la Fundación Mutua un impulso para estudiar en el extranjero.

Como Lantero y Martínez, cientos de estudiantes se han beneficiado ya de estas becas. Los estudiantes que quieran solicitar una de estas ayudas podrán hacerlo online hasta el 23 de abril a las 14:00. Para pedirla, es importante que el solicitante tenga un título expedido hace no más de cuatro años por una universidad española y conocimiento pleno del idioma en el que se quiera cursar.

Las ayudas se distribuyen en cuatro especialidades: Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias y Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura. Para cada una de ellas hay disponibles diez ayudas.