Acceso a los medicamentos para acompañar a la persona en todas las etapas de su vida

El acceso a los medicamentos está reconocido como derecho fundamental de todas las personas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los medicamentos son una parte esencial de la protección sanitaria ya que se calcula que son los responsables del 73% del aumento de la esperanza de vida, primordiales además para fomentar la salud y la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, aún supone un desafío en todo el mundo y por este motivo son tan importantes los pasos que se dan para abordar los obstáculos, como el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica 2022-2025 en España o la Estrategia Farmacéutica para Europa, que tiene el objetivo de garantizar que los pacientes tengan acceso a medicamentos innovadores y asequibles, así como fomentar la capacidad innovadora y la sostenibilidad de la industria farmacéutica.

Esta iniciativa europea extrae enseñanzas de los años vividos de pandemia, durante los cuales se ha avanzado mucho y han puesto sobre la mesa por qué es importante aprender a manejar la salud de una forma global e integral y de garantizar el suministro de los medicamentos a todo el mundo, sin olvidar las enfermedades crónicas y dando la importancia que tiene al diagnóstico precoz.

La COVID revertió una situación en la que la escasez de medicamentos se había generalizado. Ahora, la disponibilidad de medicamentos ya ocupa un lugar destacado en la agenda de salud de todo el mundo. “Viatris, nacida en plena pandemia, es una compañía de cuidado de la salud global con una misión muy clara”, apunta João Madeira, Country Manager de Viatris en España.

Empoderar a las personas para que vivan de forma saludable

La compañía farmacéutica Viatris trabaja para acompañar a los pacientes a lo largo de toda su vida, desde que nacen hasta que son ancianos. Se trata de una labor e iniciativa que centra buena parte de la misión de la compañía y que realiza con un triple propósito al que nos remite el nombre de la empresa (via, camino y tris, y tres objetivos): “acceso de todas las personas a los productos de salud; liderazgo para desarrollar operaciones sostenibles; y colaboración para posicionarse como socio de confianza en el cuidado de la salud”, señala Madeira.

Siempre aplicando el concepto de patient centrity, es decir, el paciente en el centro, para acompañarlos en cada una de las etapas de su vida, bien con un medicamento genérico como con una versión mejorada de un medicamento existente o una solución terapéutica innovadora.

El amplio porfolio de Viatris está estrechamente relacionado con las necesidades de las personas e incluye productos para todas las edades, desde la prevención, con la vacuna de la gripe, al diagnóstico precoz con el autotest de VIH hasta medicamentos para patologías crónicas, la depresión, el colesterol, la hipertensión, el dolor, la oftalmología o la urología.

Destaca también el compromiso con la adherencia terapéutica de los pacientes y del uso del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD), un factor que consideran primordial, y que explica el Proyecto SPD, juntamente con la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), ya que se calcula que en España uno de cada dos pacientes no es adherente a su medicación, un 30% interrumpe o no continúa el tratamiento pautado y entre un 20% y un 40% no toma correctamente la medicación. Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la no adherencia provoca 200.000 muertes prematuras de ciudadanos europeos al año.

La tecnología al servicio de la persona

En España, el 54,3% de la población cuenta con un diagnóstico de enfermedad crónica, sobre todo del sistema circulatorio, la hipercolesterolemia, la artrosis, el dolor lumbar crónico, la migraña, la diabetes o el cáncer, enfermedades con un importante impacto en la calidad de vida. Esto significa que estamos frente a enfermedades que deben controlarse con el uso de medicamentos de por vida.

Pero muchas personas tienen dificultades para cumplir con los medicamentos recetados y, a menudo, los médicos tienen poca capacidad para monitorear hasta qué punto los pacientes siguen sus recomendaciones. Estos desafíos han creado la necesidad de apostar por soluciones integrales de gestión de enfermedades que ofrecen las tecnologías digitales. Conscientes de esta importancia, “apostamos por ellas para mejorar la accesibilidad y adaptarse a las necesidades de cada persona”, explica João Madeira.

Como el chatbot para la herramienta de cribado psicológico ADAF, para la detección de la ansiedad, depresión y afrontamiento en los pacientes de cáncer. Esta herramienta permite, en tan solo tres minutos, realizar cinco preguntas en las que aparte de tener una evaluación rápida de la situación psicológica del paciente de cara a la enfermedad, se valoran sus necesidades y se le demuestra que importa algo más que su cáncer, él mismo como persona.

Los importantes avances de la tecnología han venido impulsados también de la mano de la inteligencia artificial que, en medicina, implica el uso de modelos de aprendizaje automático para analizar datos médicos, recopilados a través de otras herramientas como Big Data, algo que antes era impensable. En este sentido, Viatris patrocina el Proyecto OAT (Observatorio de Adherencia Terapéutica) sobre formación en comunicación entre profesionales de Atención Médica y paciente. Este protocolo aplica más de 25 binomios de primaria y 500 pacientes para observar resultados en pacientes con enfermedades cardiovasculares.