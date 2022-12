Un ‘barman’ robot, parques de atracciones y simuladores de vuelo: así es el turismo de cruceros en el siglo XXI

Los viajes en crucero siempre han sido una opción muy apetecible para vivir momentos de relax y desconexión con la familia o amigos. Estas ciudades flotantes ofrecen cada vez más servicios y opciones de ocio a sus pasajeros. Y a medida que la tecnología avanza también lo hacen sus instalaciones, para que la experiencia de viaje sea lo más completa posible.

Las compañías más punteras del sector, como es el caso de MSC Cruceros, presentan en la actualidad interesantes propuestas en el campo tecnológico y de la innovación para uso y disfrute de los cruceristas.

El bar más exclusivo de MSC

Esta experiencia 5 estrellas comienza en el MSC Starship Club, una inmersión en el bar del futuro a bordo del crucero MSC Virtuosa. Aquí la estrella es Rob, el primer barman robot humanoide que trabaja en el mar, prepara agradables cócteles e interactúa con los clientes hasta en siete idiomas. Además, los pasajeros pueden deleitarse con avanzadas tecnologías para crear una atmósfera futurista, incluyendo desde hologramas 3D hasta una pared digital de arte envolvente o una mesa interactiva con asientos que permite realizar un tour por el espacio.

Un parque de atracciones a bordo

¿Pensabas que era imposible subirse a una atracción de feria mientras surcas los mares? Una vez más, la innovación supera a la ficción. Y es que en el MSC Seascape los viajeros tendrán la opción de subirse a Robotron, un avanzado brazo robótico con una góndola acoplada en su lateral que permite a los usuarios vivir la experiencia de volar como en un parque de atracciones y moverse en varias direcciones mientras están suspendidos en una plataforma.

Y para volar sin moverse del sitio, en este crucero también se puede disfrutar de un moderno simulador de vuelo de 360º, así como realizar carreras de motos y coches de Fórmula 1 en un entorno de realidad virtual. También se puede acceder al cine XD (Extreme Digital Cinema) inmersivo con gafas 3D, que incluye un videojuego virtual para luchar contra zombis y esqueletos.

Más allá del ocio y el entretenimiento

Además de brindar la experiencia de un descenso virtual en rafting o del Cine XD envolvente para sumergirse en mundos alternativos 3D, las innovaciones tecnológicas de MSC Cruceros también se sumergen en el apartado de la bioseguridad. Gracias a la inclusión de sistemas mejorados de limpieza del aire que permiten un viaje seguro contra los virus y las bacterias.

El crucero MSC Virtuosa está equipado con filtros de aire de grado hospitalario MERV-13 y fue el primer barco en recibir un sello de bioseguridad por parte de Bureau Veritas. Por otra parte, el MSC Seashore destaca por ser el primer crucero del mundo equipado con el sistema Safe Air, que brinda saneamiento del aire avanzado separado y el MSC Grandiosa cuenta con el sello de barco bioseguro de la sociedad de clasificación italiana RINA.

Un compromiso de calidad con el pasajero

Algo en lo que MSC Cruceros ha prestado especial atención es en las colaboraciones con empresas y marcas para dotar a sus barcos de la mejor tecnología. Gracias a una alianza con Samsung, por ejemplo, todos los barcos de la compañía están equipados con televisores de la marca en los camarotes, pantallas públicas en las zonas comunes, equipos especializados en los centros médicos, teléfonos inteligentes, tabletas, accesorios y medios de impresión.

Por otra parte, su acuerdo con la Fórmula 1 da la posibilidad de ver los grandes premios en los barcos. Gracias a Technogym se puede acceder a un programa personalizado con actividades exclusivas en las instalaciones de fitness, y una colaboración con PressReader permite leer la última versión de los periódicos y revistas más populares e informarse sobre los próximos puertos de escala en el itinerario.

‘MSC for Me’

Es un programa que, gracias a soluciones tecnológicas como apps, televisiones en el camarote y pantallas alrededor del barco, mejora las experiencias de viaje gracias al empleo de tecnología puntera. Incluso antes de embarcar, a través de la app, es posible seleccionar paquetes prepago de bebidas y restaurantes, así como contratar las excursiones en tierra al mejor precio.

Una vez a bordo se ofrece la posibilidad de acceder a la función qué comer, para que los pasajeros conozcan los ingredientes o platos locales, así como la opción de planificar las actividades y eventos a los que desean acudir durante el crucero y recibir notificaciones en tiempo real sobre lo que sucede en el barco.

Asimismo, con la aplicación de mensajería MSC for me Chat, los pasajeros pueden enviarse mensajes sin necesidad de contar con un paquete de internet. Por último, las pulseras MSC for me ayudan a los viajeros a reservar servicios en las pantallas digitales interactivas de los barcos y les permiten realizar otras funciones útiles como abrir la puerta de sus camarotes.