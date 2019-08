Descubre los préstamos personales sin avales

Un préstamo personal sin avales, consiste en un acuerdo entre una persona y una entidad financiera. La entidad financiera facilitará una cantidad económica a la persona que lo ha solicitado y, a esta persona se la denominará en términos oficiales: prestatario. Acto seguido, la persona deberá abonar la cantidad prestada más intereses y gastos de gestión a la entidad que previamente le había avanzado la cantidad económica solicitada.

Hoy en día existen multitud de entidades que se dedican a este sector. Ofrecen diferente tipos de préstamos personales al mercado que se adecuan a cada persona y a las necesidades que presentan. Las necesidades de cada persona pueden variar mucho. Cada persona es única al igual que sus necesidades y ambiciones. Hay quien decide solicitar un préstamo para realizar el viaje de sus sueños, otro para pagar la reforma de su hogar que tanto necesita, para seguir estudiando aquello que más le gusta... Cada persona es libre de decidir en qué va a invertir el préstamo.

Debes ser consciente que para solicitar este tipo de préstamos no es necesario ningún aval bancario, tal y como has podido deducir a través del título. Exacto, la peculiaridad de este tipo de préstamo es que no es necesario que la persona solicitante de una cantidad monetaria requiera tener aval. Como consecuencia estos préstamos tienen, normalmente, una elevada tasa de interés.

Antes de decidir solicitar un préstamo personal te recomendamos considerar lo siguiente:

Analiza el tipo de interés que ofrece cada una de las muchas entidades que hay en el mercado y elije la mejor para tu caso.

Considera otros gastos de comisión y gastos de gestión del préstamo que van a repercutir en la cuota a devolver de forma mensual.

Ten en cuenta el tiempo del cual dispones para devolver la cantidad económica solicitada y cuál será el importe de la cuota que deberás abonar mensualmente teniendo en cuenta los añadidos comentados con anterioridad: intereses, comisiones y gastos de gestión.

Es realmente sencillo solicitar un préstamo personal o también denominado de consumo. El proceso es rápido y cómodo y este tipo de empresas responden en un máximo de 24 horas ofreciendo una atención al cliente de calidad y toda su ayuda.

Una vez solicitado, la entidad bancaria analizará detenidamente tu caso. Estudiará previamente la persona que ha solicitado una cantidad concreta de dinero. En la mayoría de los casos se realiza un inventario de bienes bajo una declaración jurada. Un desglose de bienes materiales que el prestatario posee y en caso de algún inconveniente durante el periodo de devolución de la cantidad prestada más los gastos correspondientes, la entidad bancaria podría llegar a embargar estos bienes.

Esperamos que estas pequeñas aclaraciones y recomendaciones sobre los préstamos personales, sean de gran ayuda en la elección de una entidad bancaria que se adapte a tus necesidades.