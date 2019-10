Cinco tecnologías que están llamadas a revolucionar la industria

La industria española supone un 16,2% del PIB y da empleo a 2,3 millones personas. Entre las cifras que maneja el sector, destacan los 250.000 millones de euros en exportaciones y los 10.300 millones de euros en inversión I+D+I. Sin embargo, como recalca el informe Global Operations Study 2018 de PWC, la implantación tecnológica aún es lenta. De hecho, el 68% de las compañías industriales españolas están en un estadio de digitalización medio o bajo y un 32% en un nivel avanzado. Y hasta dos tercios se están quedando atrás en el proceso de digitalización.

No obstante, las empresas son conocedoras de las repercusiones económicas de la digitalización y hasta un 11% sostiene que gracias a ella aumentará sus ingresos, y un 19,4% recalca que mejorará su eficacia.

Como indica Marta Muñoz, Research Director and IoT Practice Lead de IDC EMEA, “las nuevas tecnologías se están imponiendo a lo largo de todas las industrias, pero en particular el Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (AI); son dos de las más utilizadas en la industria manufacturera”. De hecho, de acuerdo a los datos de la última encuesta de IDC IoT para Decisores de Tecnología, en Europa, el 50% de las empresas en la industria manufacturera ya han desarrollado proyectos de IoT, y un 27% más tiene intención de lanzar proyectos de IoT en los próximos 12-24 meses.

“El uso combinado de AI e IoT para detección de anomalías y resolución de problemas a corto plazo son algunos de los casos de uso que observamos. En particular, su uso en entornos de Digital Twin, por ejemplo, puede generar reducciones significativas en los tiempos de diseño, testeo y producción de la cadena de producción, con la consiguiente reducción de costes y una mejora en el tiempo de respuesta que conlleva”, añade Muñoz.

Los expertos coinciden en que son cinco las principales tecnologías llamadas a revolucionar la industria: las ya mencionada AI e IoT, así como el blockchain, la impresión en 3D y el big data.



Internet de las cosas (IoT)

McKinsey estima que las aplicaciones IoT en la industria manufacturera generarán entre 1,2 y 3,7 billones de dólares anualmente en 2025. Gartner estima que en 2020 habrá unos 26 mil millones de dispositivos conectados. Y ello es gracias a sus aplicaciones: permite extraer información y conocimiento de los datos, potenciando así la capacidad de decisión y la inteligencia humana.

Inteligencia artificial (IA)

Quizá, la más conocida de la lista. Podríamos definirla como la acción de dotar a las máquinas y aplicaciones de capacidades cognitivas propias de las personas como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación y la autocorrección para obtener decisiones automatizadas con una alta precisión y velocidad. Según PwC, el impacto que en 2030 tendrá la IA sobre el PIB mundial será de unos 15, 7 billones de dólares en cifras porcentuales, lo que representa un 14% del PIB mundial.

Blockchain

El gasto en esta tecnología pasará de los 2.700 millones de dólares previstos para este 2019 (800 de ellos en Europa) a casi 15.900 millones de dólares en 2023. Ello es porque cada vez está siendo implementada en mayor medida por grandes empresas, pymes y nuevas compañías. Entre sus ventajas que asegura la trazabilidad de la cadena de valor y de suministro, que mejora la transparencia y que no requiere de intermediarios.

Big data & Business analytics

Los datos son el petróleo del siglo XXI. Pero para que estos sean de utilidad hay que tratarlos y analizarlos. La industria está incorporando modelos de análisis predictivos y automáticos que ayudan en la toma de decisiones.

Impresión 3D

Una técnica muy utilizada en prototipos y productos personalizados, que reduce procesos intermedios de fabricación, ofrece gran libertad de diseño, aprovecha el material sin generar residuos y produce de manera más sostenible. El gasto en impresión 3D aumentará hasta los 36.000 para el año 2021, según un estudio de Deloitte.

Todas estas tecnologías tendrán cabida en la próxima edición de la Barcelona Industry Week, la principal plataforma ferial de impulso de la digitalización de la industria, que organiza Fira de Barcelona del 29 al 31 de octubre.

En su tercera edición, englobará la celebración de siete eventos: IoT Solutions World Congress, Blockchain Solutions World, AI & Cognitive Systems Forum, Industry From Needs to Solutions, MAX, Barcelona Cybersecurity Congress y Ayri11. Todos ellos abordarán desde diversas perspectivas cómo las tecnologías disruptivas no sólo mejoran los procesos de fabricación, sino que también pueden reducir la huella ambiental de las empresas.