El calendario de adviento más erótico-festivo para disfrutar del ‘Black Friday’ incluso después de Navidad

Por fortuna, la vida nunca deja de sorprenderte y, de repente, descubres que un brillante equipo de mentes pensantes, ha tenido la genial idea de montar una elegante caja entre morada y negra con caracteres dorados para encapsular, en 24 cajoncitos, los mejores objetos diseñados para estimular todo género de cuerpos.

Imagino un largo brainstorming para dar espacio a las fantasías e inspirar otras nuevas experiencias que, sin semejante arsenal en casa, no habría imaginado ninguna pareja, independientemente de la orientación sexual de sus integrantes, por descontado.

Y aquí te describo mis favoritos de todos los integrantes del Calendario de Adviento Naughty & Nice, que ha sido mi descubrimiento diario durante las últimas 24 jornadas. Cada uno de ellos tiene un valor impagable para la felicidad que causan, así que aprovecha el Black Friday porque tiene un 83% de oferta, más el código de descuento de 15 euros (utilizando ELDIARIO15), que lo dejaría en 84 euros en total los días 25 y el 26 de noviembre, únicamente.

Para jugar a solas o en compañía

El comienzo promete: aunque en el QR del Couple Toy leas que es para parejas, a solas le vas a sacar un partido increíble, desde los pezones, donde puedes hacer un poco de pinza con vibración, hasta toda la zona genital, donde has de explorar la estimulación en decenas de ritmos diferentes por dentro y por fuera.

Por tu integridad física, ya en el tercer día, te sale el lubricante de masaje perfecto, para que lo puedas aprovechar a partir de ese momento con todos tus juguetitos habidos y por haber. Y viene algún gel estimulante más, porque, para jugar, hace falta mucha hidratación a fin de que todo fluya por tus zonas íntimas.

Desde luego, en las 30 marcas propias de Easy Toys no hacen nada por casualidad. En esta plataforma de bienestar sexual está todo diseñado para hacerte más feliz el viaje del autoconocimiento sexual, como puedes comprobar consultando a las sexólogas de su revista.

O abriendo la caja que contiene un milagroso Finger Vibe ideado para estimular cualquier punto erógeno del cuerpo de tu pareja o el tuyo mismo. Personalmente, considero que es fantástico para llevártelo de viaje. Porque ocupa poco lugar en la maleta pero, en tu cuerpo, justo el necesario para estimular ahí donde lo sientes todo con sus 10 ajustes distintos. Combinado con el Couple Toy por delante y por detrás, es un sustituto muy potente de tu propio dedo. ¡Por fin encontraste uno mejor!

O eso piensas hasta que, en tu exploración de camino al Adviento, abres el Silicon Dildo. Si alguien te pregunta si el tamaño importa, muéstrale este juguetito de largura media, de silicona, fino, con una punta tipo glande redondeada y una base que hace ventosa con cualquier superficie plana. Y demuéstrale que el truco está en dejar que tú lleves el timón. Si lo manejas en solitario, quizá te cueste hallar mejor timonel.

¿Te gustan los preliminares?

Eso solo hay una manera de superarlo, y ni en tus mejores sueños te habías imaginado un multivibrador tan versátil como esta especie de mariposa que lo mismo te estimula las mamas que todos los bajos, desde el pubis hasta el perineo.

¿Quieres saber más? En el libro La ciencia del orgasmo, sus expertos explican que, cuando se estimulan los pezones, se ilumina neurológicamente la misma parte del cerebro que en el orgasmo clitorial. Por eso me han sorprendido estas pinzas estimulantes, que, aparte de decorativas, son un estupendo artilugio para probar cómo te gusta, a qué presión o cuánto tiempo. Mi recomendación es que experimentes primero a solas para poder compartir después.

Escalamos nivel de autoconocimiento

¿Crees en el punto G? Da igual, te vas a convertir inmediatamente a esta religión gracias a este vibrador con eje curvilíneo con 10 vibraciones para que no te quede más remedio que admitir que sí, existe. Por cierto, es unisex, ya que la próstata es el equivalente a nivel interno en el hombre.

Sí que hay un anillo específico para el pene, que, con sus vibraciones, es capaz de levantar los ánimos más alicaídos y arreciar oleadas de pasión en las alcobas más rutinarias. ¡Que el ritmo no pare, no pare, no!

Y hay otro para las vaginas que son las clásicas bolas chinas, buenas para ejercitar el suelo pélvico, así que las he probado con lubricante y es una sensación curiosa, como de algo que te llena pero que puedes manipular tú: ya sea tirando del aro, que debe quedar, por lógica, en el exterior; ya sea empujando cuando se sale, de paso que te acaricias el clítoris con la mano por fuera.

Dicen que son muy estimulantes analmente, pero, si eres principiante por la retaguardia, prueba primero con el tapón anal. Porque vas a sentir mucha más seguridad y confianza con este toy enano, delgado suave, estrecho y con una base en T para que no temas que se adentre en tus cavidades. Limpieza y lubricante son las claves. Y mucho preliminar para que el goce fluya.

Ni que decir tiene que todo aparatito que roce con algún flujo ha de ser higienizado con seguridad antes y después por el bien de tu salud sexual, para lo cual cuentas con el limpiador de juguetes sexuales EasyGlide, otra de las marcas propias de EasyToys.

Un consejo que aplica a todas las sorpresas del Calendario de Adviento: si pruebas a jugar con varios aparatos por todas tus compuertas, el placer se multiplicará ad infinitum. Entre otras razones, porque tendrás las manos libres para abarcar todas las demás zonas erógenas. Con esa estimulación múltiple, tus 24 amiguitos nuevos de este final de año y tu propia imaginación, el 2021 va a ser el mejor año de tu vida sexual.