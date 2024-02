Cinco recomendaciones para reducir el estrés y sus efectos sobre la piel

Tratamos de asumir el envejecimiento y de reconciliarnos con los cambios que experimenta, y experimentará, nuestro cuerpo y nuestra apariencia física. Ahora bien, choca mirarse al espejo y darse cuenta de que, por ejemplo, esa arruguita de la comisura del labio ayer no estaba. Las marcas de expresión forman parte de nuestra identidad, pero notar su presencia e irse acostumbrando a ellas, cuesta. Máxime si, de repente o por rachas, te ves mayor de lo que eres, con mala cara por sistema o con el rostro desmejorado y apagado.

No es que esa vaya a ser tu nueva apariencia para siempre. Los Laboratorios Clarins han bautizado lo que estás viviendo como Stress Ageing y tiene que ver con cómo el estrés, motivado por la intensidad de nuestro ritmo de vida y la falta de sueño, acelera los signos de la edad. Lo hace mostrándose en forma de aspecto visible de fatiga, falta de luminosidad y de tonicidad, rasgos desdibujados, aumento de arrugas, poros más abiertos, tez menos homogénea y deshidratación.

Llegados a este punto podríamos hablar de la importancia de que en nuestra dieta haya alimentos ricos en colágeno, de beber suficiente agua o de cuidar nuestra higiene del sueño para paliar todos estos efectos. Pero, ¿y si nos adelantamos? ¿Y si en vez de paliar efectos, apostamos por evitar llegar a un punto de estrés que sea perjudicial para nuestra salud y nuestra piel? ¿Cómo? Intentando incorporar alguna de estas recomendaciones a nuestro día a día.

Prueba la meditación

De primeras, cuesta y la reacción predominante suele ser la de “a mí, esto me estresa más”. La realidad es que cuando meditamos, aprendemos a dejar ir nuestros pensamientos y a concentrarnos en el momento presente, controlamos nuestra respiración y nos permitimos parar y apearnos, aunque sea por unos minutos, del ritmo frenético. El resultado es una reducción del estrés, tranquilidad mental y facilidad para dormir y descansar mejor. Si no sabes por dónde empezar, aplicaciones como Petit BamBou resultan de gran utilidad gracias a las prácticas guiadas y de corta duración de sus primeros niveles.

Huye del ‘FOMO’ y apuesta por el ‘JOMO’

El Fear Of Missing Out o miedo a perderse algo, cargó nuestras agendas de actividades. De repente, el ocio como obligación era una realidad. Frente a esto, se ha ido abriendo paso la tendencia opuesta: el JOMO o Joy of Missing Out. La alegría por quedarse fuera de los planes se convierte en un elemento crucial para ir desprendiéndose de ese desasosiego que provoca el no tener ni un hueco libre para permitirnos no hacer nada.

Prioriza actividades que te gusten

Leer, pintar, escuchar música, tocar algún instrumento, cantar, hacer manualidades, etc. Frente a las largas jornadas laborales y a todos esos compromisos autoimpuestos, priorizar actividades que nos lleven a entrar en ese estado de fluidez en el que vaciamos la mente de pensamientos rumiantes, las presiones externas desaparecen y solo existe el aquí y el ahora, contribuye a recuperar algo de la serenidad y la calma perdida durante el día.

Entra en contacto con la naturaleza siempre que puedas

Un simple paseo puede ser un buen antídoto para el estrés. Eso sí, si se realiza en la naturaleza y tratando de concentrarnos y de apreciar el entorno que nos rodea. En Japón, los llaman shinrin yoku y se podría traducir como baños de bosque. Estos periplos conscientes contribuyen a reducir la ansiedad, a ahuyentar los pensamientos rumiantes, a liberar tensión y a mejorar aspectos como la creatividad o el estado de ánimo de quienes los practican.

Dedicarse tiempo a uno mismo

Se habla mucho últimamente del autocuidado. Tanto que, como con el ocio, parece que se ha convertido en obligación. Autocuidarse puede ser muchas cosas: desde disfrutar de un desayuno con calma el fin de semana hasta dedicarse todos los días unos minutos nada más levantarnos y antes de ir a dormir para realizar una rutina de cuidado facial, sintiendo que lo primero y lo último que hacemos cada día es un acto de cuidado hacia nosotros. Y, ¿por qué no?, ayudando a nuestra piel con los efectos de ese estrés que tratamos de combatir.

Para ello, los Laboratorios Clarins han creado para la nueva gama Multi-Activa el Skin Charger Complex que permite a la piel conservar su resistencia y su nivel de energía. Compuesto a base de Vitamina B3, extracto de cardo marino bío y de madroño bío y de betaína, contribuye a alisar las primeras arrugas, a reducir el tamaño de los poros, a reforzar la textura de la piel y a homogeneizar, a evitar su adelgazamiento y a mejorar su tonicidad y flexibilidad.

Para complementar esta acción, la crema Multi-Active Jour contiene extracto de cardencha que aporta luminosidad; y la Multi-Active Nuit, un tetrapéptido antiedad bio-mimético que renueva la epidermis durante el sueño, ayudando a la piel a descansar mejor para conseguir un aspecto más liso y fresco. Utilizando ambos productos durante 28 días, un 94% de las mujeres observaron que la calidad de su piel había mejorado, presentando una textura más lisa y una reducción visible de los signos de fatiga y estrés.