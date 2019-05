Webcams para poder ver a tu bebé en la UCI las 24 horas del día

Uno de los acontecimientos más felices de la vida, tener un hijo, puede amagar con torcerse desde el mismo alumbramiento. Sucede con los partos prematuros. Ocurre también cuando el niño nace con alguna complicación. Estos neonatos deben quedarse entonces en uno de los lugares que más preocupación produce en los hospitales, especialmente con los recién nacidos: las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). Allí pueden estar días, semanas, pero en ocasiones, si se necesita más atención, hasta varios meses (aunque la media está en veinte días). Padres mediáticos, como es el caso de los políticos Irene Montero y Pablo Iglesias, han reconocido la desazón que sufrieron al tener que quedarse largo tiempo en estas unidades, expectantes ante la evolución de sus bebés.

El problema se agrava cuando los padres tampoco pueden estar todo el tiempo que quisieran junto a sus retoños ingresados. Por ejemplo, si la madre ha tenido una cesárea complicada, suele tener que reposar algunos días en el hospital, a veces sin poder ver a su hijo si este está en la UCI Neonatal. Pero, incluso, una vez dada de alta, además de la tristeza que les produce a los progenitores no poderse llevar al bebé a su casa, hay razones laborales o de otra índole, como puede ser el estar al cargo del cuidado de otros vástagos o familiares, que también impiden poder ver permanentemente al neonato y su evolución. Por ese motivo, desde los centros hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Infanta Elena, Rey Juan Carlos y General de Villalba han puesto en marcha una novedosa herramienta para que los progenitores puedan estar pendientes de su bebé (o bebés) durante las 24 horas del día, a través de webcams, siempre que no puedan estar en la UCI Neonatal.

"Se trata de que los padres que se ven obligados a ausentarse puntualmente del hospital y dejar a su recién nacido en la Unidad Neonatal, lo que siempre produce ansiedad, tengan la posibilidad de que, cuando no están aquí, puedan ver cómo está su niño, de facilitarles una vigilancia de su bebé, aun no estando en el hospital, y comprobar en todo momento cómo está y los cuidados que se le aplican", explica Eva Rueda, responsable del Servicio de Información y Atención al Paciente de la Fundación Jiménez Díaz.

La webcam ofrece imágenes del bebé las 24 horas al día. Quirón Salud

Esta nueva funcionalidad está alojada en la aplicación del Portal del Paciente, presente en los cuatro centros hospitalarios citados, y en total suma ya a 340.000 pacientes dados de alta en ella. La cámara web está instalada en las cunas de los bebés y los padres, a través de la aplicación, pueden ver en cualquier dispositivo, desde una tablet, un ordenador o un teléfono móvil, todos sus movimientos durante todo el día y en tiempo real.

La privacidad y la seguridad está garantizada, puesto que los hospitales no guardan estas imágenes. Tampoco se reproduce el sonido y los únicos que pueden verlas son los progenitores, con el fin de que cualquiera de esas imágenes no acabe en las redes o en manos no muy deseables. Lo que se pretende es “un ejercicio de transparencia que mejora la seguridad del paciente y optimiza su comunicación con el hospital", añade Rueda. La idea de instalar estas webcams forma parte también de la estrategia de Humanización de la Asistencia Sanitaria de los citados cuatro centros.

Los padres que ya han utilizado este servicio aseguran estar muy contentos. Una de ellas es Virginia, madre de las gemelas Érika y Valeria, que llegaron al mundo con 30 semanas y 5 días de gestación, cuando lo ideal para los partos múltiples está en las 37 semanas. "Dejarlas aquí e irte a casa es muy difícil, pero sé que están bien cuidadas, y poder verlas cuando quiera a través de la webcam me deja más tranquila", explica Virginia. "Me conecto todas las veces que puedo: desde casa, en el trayecto hacia allí o de regreso al hospital, en la calle…", continúa, subrayando lo positivo y útil de una iniciativa así: "Me parece una idea estupenda, me aporta tranquilidad", insiste.

Al final, como indican desde estos centros que han puesto en marcha la iniciativa, de lo que se trata es de que los padres puedan sentirse seguros, estar mejor informados y participar e implicarse en el cuidado del recién nacido. Esa tranquilidad y confianza, que es lo que todos los padres piden a los médicos, gana cuando pueden estar viéndole en el caso de que por razones laborales o familiares tengan que ausentarse algunas horas del hospital.