Cómo reciclar los juguetes y sus envases

Los juguetes son una parte fundamental en la vida de los más pequeños, aunque deshacerse de ellos puede ser un problema para el medio ambiente. Según un estudio realizado por la marca de muebles infantiles Ecobirdy, el 80% de los juguetes del mundo acaban en un vertedero. Si tenemos en cuenta que muchos de estos muñecos vienen en envases reciclables, saber dónde depositar esos embalajes y su contenido resulta fundamental.

Para Cristina Miró, directora técnica de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, uno de los errores más comunes cuando debemos deshacernos de un compañero de juego es el de confundir el propio juguete con su envase. “Los juguetes, aunque los hay de muchos materiales, no son envases” aclara mientras que añade que a la hora de deshacernos de un muñeco o un peluche “Lo primero es tomar una decisión respecto al juguete. Si ese juguete lo queremos desechar porque está estropeado, porque ya no cumple con su función, porque se ha roto, o porque ya no es seguro, entonces ese juguete hay que llevarlo al punto limpio donde tenemos que separar lo que va al genérico y lo que va a electrónicos”.

Si no está roto, dónalo

Miró matiza que “si el juguete todavía está en buenas condiciones. Pues lo más recomendable es buscarle un lugar donde lo quieran para darle una segunda vida”. Precisamente la propia asociación ha puesto en marcha que, bajo el epígrafe de Comparte y Recicla permite donar aquellos juguetes que estén en buen estado para que otros menores puedan disfrutarlos.