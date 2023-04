‘Three Pines’, una serie de misterio, crímenes y un pueblo que no es tan idílico como parece

El próximo martes 25 de abril, a las 22:50h, AXN estrena en exclusiva y con un doble episodio la serie Three Pines, basada en los libros de la escritora canadiense Louise Penny. El inspector jefe Armand Gamache, interpretado por Alfred Molina, de la Sûreté du Québec, investiga una serie de asesinatos ocurridos en Three Pines, un pueblo aparentemente idílico en la región boscosa y aislada de Quebec, Canadá. Durante la trama, Gamache descubrirá secretos enterrados desde hace mucho tiempo y se enfrentará a sus propios fantasmas en el proceso.

La serie destaca por su enfoque en la resolución de crímenes y el desarrollo de personajes, con episodios repletos de giros inesperados y sorpresas que mantienen al espectador en vilo capítulo a capítulo, y con un reparto de personajes bien definidos con los que los espectadores pueden conectar fácilmente. Además, Three Pines se convierte en un personaje en sí mismo. El ambiente acogedor y pacífico del pueblo contrasta con los crímenes que en él suceden, agregando un halo de misterio a toda la trama, enfatizada por una fotografía impresionante y la atención cuidadosa a los detalles que contribuyen a crear una experiencia de visualización inmersiva. Todo ello en un lugar que promete ser el pueblo más hospitalario de la tierra, aunque “si usted no encaja, Three Pines terminará echándolo de un modo u otro”.

La serie Three Pines es un estreno exclusivo del canal de televisión AXN y cuenta con ocho episodios. Se trata de una adaptación de la serie de dieciocho novelas dedicadas al personaje de Armand Gamache y la localidad de Three Pines de la escritora canadiense Louise Penny, cuyas obras han sido traducidas a una treintena de idiomas y han merecido varios Agatha Awards y Anthony Awards, entre otros importantes reconocimientos y distinciones. Además, Louise Penny ha sido nombrada Miembro de la Orden de Canadá y Oficial de la Orden Nacional de Quebec por sus trabajos literarios.

En España, el lanzamiento más reciente de Louise Penny es Casas de Cristal (Salamandra, 2023), con lo que la nueva serie de AXN supone una excelente oportunidad para adentrarse aún más en el misterioso ambiente de Three Pines, una serie que dejará satisfechos a quienes buscan una historia emocionante, enigmática y bien diseñada.