Las falsedades de Abascal y Espinosa de los Monteros en Vistalegre sobre menores extranjeros y manifestaciones por la unidad de España

En el primer aniversario del acto de Vox en Vistalegre, el partido ha vuelto a celebrar un mitin en este espacio de la capital española. En el encuentro, llamado Vistalegre Plus Ultra, intervinieron los políticos de la formación y algunos de ellos, como Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros, difundieron algunas falsedades. Os las explicamos:

Santiago Abascal: "Unos MENA que cobran, en ocasiones, más que nuestros jubilados, nuestras viudas".

FALSO.

El líder de Vox, Santiago Abascal, destacó esta frase durante su discurso en el encuentro con los simpatizantes del partido [min. 2:04:30].

Según los datos facilitados por las 17 comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, encargado de esta temática, un menor extranjero no acompañado (MENA) no cobra una pensión. De hecho, como máximo y, siempre dependiendo de la comunidad autónoma en cuestión que tutela al menor, el menor de edad podría recibir una ayuda para el ocio, que rondaría los 10 euros semanales y que sólo se otorgaría en función de su comportamiento.

Es decir, en total, un MENA podría cobrar como máximo 40 euros mensuales. Sin embargo, las pensiones de un jubilado o una persona viuda, los ejemplos que da Abascal en su declaración, superarían esta cifra.

En el caso de los jubilados esta pensión se fijaría en función de su renta, no siendo inferior a 599 euros, tal y como se garantiza en las cuantías mínimas de la Seguridad Social. A no ser que no hayan cotizado lo mínimo exigible a la Seguridad Social. En ese caso tienen derecho a cobrar una pensión no contributiva de jubilación, otorgada por el IMSERSO. Como norma general, esta pensión es de 392 euros, pero según la normativa, la pensión mínima sería el 25% de esta. Es decir, 98 euros. En cualquier caso, hayan o no cotizado, esta pensión mínima es superior a la ayuda mensual de 40 euros que, como mucho, podrían recibir los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Estado.

En el caso de las pensiones de viudedad, la cuantía mínima es de 513,1 euros. De nuevo, una cifra bastante más elevada que el máximo de ayuda que puede llegar a recibir un menor extranjero no acompañado.

En Maldito Bulo ya desmentimos un contenido similar con una imagen que circulaba en el perfil oficial de Vox y que aseguraba que un menor extranjero no acompañado recibe una pensión de 600 o 664 euros, mientras que una viuda tenía una pensión de 360 euros o 426 (según las versiones). Tampoco es cierto.

Por lo tanto, es falso que "unos MENAs" cobran "más que nuestros jubilados" o "nuestras viudas" como dice Santiago Abascal.

Iván Espinosa de los Monteros: "Hace ahora dos años, en octubre de 2017, cuando todavía éramos un partido minúsculo, sí fuimos capaces, a través de la Fundación DENAES, de convocar la primera gran manifestación por la unidad de España en la plaza de Colón, cuando ningún otro partido quiso apoyar, y vinisteis 200.000 personas; 200.000".

FALSO.

Iván Espinosa de los Monteros dio una cifra falsa de asistentes a esa supuesta manifestación de octubre de 2017 a la que se refiere [min. 30:51].

La Fundación DENAES organizó dos manifestaciones distintas en la plaza Colón de Madrid en el mes de octubre de 2017. La primera de ellas el 7 de octubre. A esa manifestación no acudieron 200.000 personas. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid a Maldito Dato la Policía Nacional cifró los asistentes a esa manifestación en 50.000.

Además, según se publicó en la prensa, en medios como El País, tras aquella manifestación la Fundación DENAES cifró los asistentes en 150.000, tampoco en los 200.000 que menciona Espinosa de los Monteros.

Incluso Vox compartió en su propia cuenta de Twitter esa noticia de El País en la que se explicaba que en la manifestación había habido 50.000 personas según la policía y 150.000 según los organizadores.

Decenas de miles de personas se manifiestan por la unidad de España en Madrid https://t.co/Ftee2VRkzH vía @el_pais — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 7, 2017

La otra manifestación a la que podría referirse el político de Vox es a la que organizaron el 28 de octubre, pero en aquella ocasión hubo aún menos manifestantes. Según los datos facilitados por la Policía Nacional a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, esa manifestación se cifró en 2.000 asistentes.

Por lo tanto, es falso que DENAES organizara una "gran manifestación por la unidad de España" en octubre de 2017 a la que acudieron "200.000 personas" como dice Espinosa de los Monteros.

Hemos preguntado a Vox por las declaraciones de Espinosa de los Monteros y Abascal, pero en el momento de esta publicación no hemos obtenido ninguna respuesta al respecto.