Es falso que "ni una sola encuesta" diera a Ciudadanos "más de 50 escaños" para el 28A como dice Albert Rivera

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en un contexto donde las encuestas apuntan a una bajada en el número de escaños de la formación naranja de cara al 10-N, dijo en una entrevista en laSexta [min.1:58:36] que "en las últimas [encuestas], hace muy poquito usted lo recordaba, ni una sola encuesta, ni una sola encuesta, nos daba más de 50 escaños. Sacamos 57".

🚨 La abstención es un gran enemigo para España

🇪🇸 @Albert_Rivera "Si las familias no se movilizan y votan el #10N, gana el bipartidismo, que no quiere reformas, y gana el separatismo" #AlasUrnasARVpic.twitter.com/70oRHw2Kzg — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 7 de octubre de 2019

No ha sido la única declaración en ese sentido. Rivera ha vuelto a repetir que "en las últimas elecciones, no hubo una sola encuesta que se acercara a los 50 escaños de Ciudadanos y no tuvimos 50, tuvimos 57" en una entrevista en Onda Cero [min. 34:14] este martes, 8 de octubre.

📻 Votar es la mejor manera de acabar con el hartazgo por el bloqueo.

🇪🇸 @Albert_Rivera "Hay que votar el #10N para que no ganen los que nos dividen o los que no quieren impulsar grandes reformas para cambiar España" #RiveraEnOndaCeropic.twitter.com/Bp3O4va3v6 — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) 8 de octubre de 2019

FALSO.

La encuesta de 40dB. para El País, publicada el 25 de marzo, daba a Ciudadanos 55 escaños y un 17,7% de los votos, cuatro puntos más que en las elecciones de 2016. Con estos hipotéticos 55 diputados, Ciudadanos se convertía en la tercera formación con más escaños del Congreso, por detrás del PSOE y el PP. También la encuesta elaborada por NC Report, y publicada en La Razón el 15 de abril, Ciudadanos conseguía un rango similar, entre 55 y 56 escaños en la Cámara y un 16,1% de los votos.

Hay más casos de encuestas que daban más de 50 escaños a la formación naranja. El 22 de abril, apenas seis días antes de las elecciones del 28A, en la encuesta realizada por Celeste-tel para eldiario.es, Ciudadanos seguía estando en tercera posición con el 15,8% de los votos, obteniendo entre 52 y 53 escaños.

Es decir, al menos tres encuestas de todas las publicadas por diferentes medios durante la campaña y la precampaña del 28A, daban una horquilla de más de 50 escaños a Ciudadanos.

Desde Maldito Dato nos hemos puesto en contacto con Ciudadanos para conocer la fuente de las declaraciones de Rivera. Pero todavía no hemos obtenido respuesta.

Por lo tanto, es falso que "en las últimas [encuestas del 28-A], (...), ni una sola encuesta, ni una sola encuesta, nos daba más de 50 escaños" como dice Albert Rivera.