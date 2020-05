Diputado PSOE contesta a consejera Junta: “Hacer y aprobar leyes no quiere decir que nos guste la que hay”

César Ramos, diputado nacional del PSOE por Cáceres y miembro de la comisión de reactivación social y económica de España en las Cortes, ha respondido este viernes a la “sugerencia” que ayer le hizo la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, en el sentido de que era su obligación como diputado y gestor político conocerse en detalle la normativa de regulación en materia eléctrica.

Esa declaración de García, en respuesta a una pregunta que se le hizo este jueves en una rueda de prensa en Mérida para presentar el Balance Energético 2019, viene motivada en que semanas atrás Ramos reclamaba que Extremadura debe sacar más beneficios de la instalación de grandes plantas fotovoltaicas, si no queremos que empiece a haber oposición popular.

La consejera Olga García, en la rueda de prensa de este jueves en la que se pronunciaba sobre las afirmaciones de Ramos

Ante la “sugerencia” de la consejera, el diputado ha respondido este viernes que las grandes plantas fotovoltaicas “deben aportar más a nuestra tierra, y hay fórmulas para que lo hagan y los políticos tenemos la obligación de trabajar en ello, de lo contrario se va a producir un rechazo de los ciudadanos hacia ellas al tener la sensación de colonización”.

“Leo que la Consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura me responde públicamente recomendándome que los responsables políticos conozcamos la legislación en la materia. Me sorprende que una consejera no sepa que los diputados somos los que hacemos y aprobamos la legislación, eso no quiere decir que nos guste toda la que hay, por eso trabajamos para que sea más acorde a las demandas de los ciudadanos y a las nuevas realidades”.