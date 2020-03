La Junta no está pagando las rentas garantizadas, según Podemos

La portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado este viernes que el Ejecutivo regional no está abonando las rentas garantizadas a las personas que las tienen reconocidas desde el pasado mes de enero, una situación que tilda de "barbaridad y irresponsabilidad" debido a la emergencia social generada por el Coronavirus

Por ello, exige que, además de abonar inmediatamente las rentas pendientes, se articulen los mecanismos adecuados para que se puedan seguir solicitando nuevas rentas garantizas

En un comunicado, denuncia que el gobierno de Guillermo Fernández Vara "está dejando abandonadas a las personas más vulnerables de Extremadura".

La Junta no ha respondido hasta el momento a la pregunta de eldiario sobre si eso es cierto.

De Miguel ha lamentado que el Ejecutivo de Vara esté utilizando las situaciones de vulnerabilidad que existen en Extremadura "para ganarse buenos titulares", en referencia al anuncio de la prórroga de las rentas garantizadas, cuando en realidad tienen a un gran número de personas, que las tienen reconocidas que no las están cobrando.

Ha añadido que el Ejecutivo regional no puede acogerse a los fallos en el nuevo programa de pagos de la Junta para explicar por qué no se está abonando "porque el resto de pagos que dependen de la Administración, como los salarios de altos cargos y de todos los trabajadores públicos, sí que se están produciendo".

Por último, ha recordado que el Gobierno de coalición está articulando importantes medidas en todo el estado, con la mayor movilización económica de la historia de la democracia, para construir un escudo social que "no deje a nadie atrás", mientras que el gobierno de Vara "está abandonando a las personas más débiles".

De hecho, entre las medidas que está planteando Unidas Podemos en el Consejo de Ministros está la puesta en marcha de una "renta mínima temporal" para hacer frente a la crisis generada por el Covid-19.

En su opinión, esta renta, de aprobarse finalmente, no debe convertirse en la excusa de Vara para no pagar las rentas garantizadas extremeñas ni tampoco para no permitir que se tramiten nuevas solicitudes.