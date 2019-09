La Plataforma N-430 vuelve a las protestas para pedir su conversión en autovía

La Plataforma N-430 ha anunciado una movilización para el próximo jueves 17 de octubre con el fin de reanudar las reivindicaciones por la duplicación de la carretera que atraviesa la provincia pacense y Castilla la Mancha hasta el litoral valenciano.



Será en Navalvillar de Pela donde los vecinos del más de medio centenar de municipios que forman la plataforma vuelvan a salir a la calle, encabezados por sus alcaldes, para cortar la carretera a su paso esta localidad pacense y expresar el "hartazgo y la indignación" por la situación que se vive cada día en esta vía.



Así lo ha anunciado el portavoz de la plataforma en la provincia pacense y alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, tras la reunión que han mantenido este martes en Gargáligas (Badajoz) los primeros ediles de los municipios afectados.



Se trataba de una reunión convocada para adoptar la hoja de ruta inmediata que reactive las reivindicaciones por el desdoblamiento de la Nacional 430 después de un verano "catastrófico", incluso con la pérdida de vidas humanas.



Continuarán así con unas reivindicación que cumple ya 15 años desde que esta actuación apareciera por primera vez en el Plan de Infraestructura de los Presupuestos Generales del Estado, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente.



Entonces, ya se incluyó una partida presupuestaria para estudiar el desdoblamiento de la carretera, sin que aún se haya llevado a cabo, ha lamentado Alcázar.

1.000 vehículos pesados y 4.500 turismos diarios

La N-430 soporta a diario el tráfico de más de 4.500 turismos y en torno a 1.000 vehículos pesados en los 200 kilómetros que conectan Badajoz y Castilla La Mancha y se trata de una vía que se ha cobrado más de 40 víctimas mortales en los últimos diez años, el último ocurrido hace unos días en Gargáligas.



Por ello, el portavoz de la plataforma ha insistido en que "es el momento de unir fuerzas con todos los agentes sociales y políticos y que entre todos solventemos este problema que afecta a la vida y desarrollo de nuestras localidades en una vía tan fundamental que mueve mercancías hasta el mediterráneo".



Además de la próxima movilización, el primer edil de Herrera del Duque ha adelantado que el colectivo solicitará reunirse con los representantes de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, a lo que se unirán encuentros con sindicatos y patronal de empresarios para que se sumen a esta reivindicación "tan necesaria" para el desarrollo, no solo de los municipios del entorno de esta vía, sino de Extremadura y Castilla la Mancha.



Hasta la fecha, desde el Ministerio de Fomento se ha trasladado la intención de elaborar un estudio informativo, "pero no se acaba de activar", ha lamentado Saturnino Alcázar, quien ha precisado que tan solo se han llevado a cabo "obras de mantenimiento y parcheo pero no solventan la circulación de vehículos pesados que aumenta cada día y agrava el estado de la vía".