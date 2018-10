Vara hace un llamamiento a manifestarse en Cáceres contra “la vergüenza del tren”

La mejor manera de protestar contra la “vergüenza” que representa el tren en Extremadura es estar en las calles de Cáceres el domingo 18 de noviembre, ha convocado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara: “Manifestarnos juntos y darle un mensaje claro al Gobierno de que no queremos más que nadie pero tampoco menos; el Gobierno está en deuda con Extremadura mientras esta vergüenza no se resuelva”.

Al término de la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, el presidente se ha pronunciado sobre el acuerdo ayer de la Plataforma por el Ferrocarril, de convocar una manifestación en Cáceres.

“El año pasado [40.000 extremeños en Madrid el 18 de noviembre] fue una concentración lúdico-festiva, no una manifestación, fruto de un compromiso para que el PP estuviera presente, los demás cedimos, y ahí está el secreto, ceder todo el mundo”; no está bien no manifestarse contra el Gobierno si es de tu partido “y ahora si no es el tuyo te quieras manifestar”.

En su opinión “hemos puesto en la agenda del país el tren de Extremadura, por eso hago un llamamiento a los extremeños y las extremeñas de que la mejor manera de demostrar la vergüenza que representa el tren es estar en las calles de Cáceres”

Si la voz es alta “nos escucharán”, la central de Valdecaballeros “se paró en Villanueva de la Serena” [con encierro de alcaldes y movilizaciones en 1979].

El presidente de la Junta no comparte, “pero respeto”, la posición de Podemos de no participar en el Pacto por el Ferrocarril y sus convocatorias.

En cuanto a la visita el próximo viernes a Extremadura del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, “le voy a pedir que se resuelvan los problemas y sea consciente de que el tiempo de las promesas se ha acabado, necesitamos realidades concretas, el cumplimiento de los tiempos de inversión planificada hasta final año; y que se acaben todas las incidencias, vinculadas a una obsolescencia del material rodante que solo se producen aquí. Que sepa que no viene a pasar el fin de semana, viene a comprometerse con los extremeños”.

Vara ha añadido que la unidad de acción a favor de un buen servicio ferroviario “es un camino, no un objetivo, es lo que más fuerte nos hace, y si algo quiere Europa es que las comunidades estén divididas, a los gobiernos les viene bien, por eso y me he peleado siempre por la unidad”.