Medidas urgentes por la sequía pide UPA-UCE, que estima las pérdidas en 336 millones de euros

UPA-UCE Extremadura ha instado este martes a las administraciones regional y estatal a sentarse con el sector agroganadero para abordar medidas "urgentes" para paliar las pérdidas por la sequía en el campo, que cifra en 336 millones de euros.



Este 2019 es "el tercer año más seco en lo que va de siglo" y hasta el momento ha llovido un 50 por ciento que la media histórica, con previsiones que "no son halagüeñas", ha subrayado el secretario general de la organización agraria, Ignacio Huertas, para quien preocupa "tanto la falta de lluvia como la falta de agua".



En el olivar se estima una caída de la producción del 38 por ciento con unas pérdidas de 60 millones de euros, unos datos que en los cereales de invierno se sitúan en el 40 % y 54 millones.



En viñedo se prevé un 30 por ciento menos de producción y 41 millones de pérdidas, una cifra que se eleva a 181 millones en el caso de la ganadería, 171 en ovino, caprino y vacuno, y 10 en la apicultura.



En este último sector, ha lamentado Huertas, a las pérdidas por alimentación se suman los problemas de abastecimiento de agua para el ganado, de modo que en algunos casos se tienen que abrir pozos y en otros se opta por transportar agua.



Para el dirigente agrario, se trata de un situación "prácticamente de emergencia" en el secano ante la que "no hay respuesta por parte de las administraciones".

Pozos, abrevaderos y cisternas

Por ello, ha reclamado a la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura "que se sienten con el sector" para aplicar dos medidas "urgentes", entre ellas, líneas de ayudas a la construcción de pozos y abrevaderos, así como al transporte de agua, al igual que se ha hecho en otras ocasiones.



La otra medida que hay que abordar con premura es una revisión del funcionamiento del seguro de sequía en pastos porque, según ha denunciado Huertas, con los datos de esta campaña ya cerrados, en la mayoría de las comarcas extremeñas no se reconoce un "mínimo de sequía" para conceder una indemnización al ganadero y, en aquellas que sí se hace, no se llega a cubrir el coste de la prima.



"No puede ser que el ganadero pague el seguro y pague la sequía. Paga una cosa o paga la otra", ha aseverado Huertas, que también a planteado medidas "a medio plazo", entre ellas, que España solicite a la UE autorización para utilizar el fondo europeo de catástrofes naturales.



También ha apostado por facilitar la liquidez de las explotaciones mediante ayudas directas, una moratoria de los préstamos, exenciones en las cuotas a la Seguridad Social, una reducción de los módulos del IRPF y rebajar, de 0,6 a 0,4, el umbral mínimo de corderos por oveja y año para cobrar la ayuda asociada al ovino.



Según el secretario general de UPA-UCE, las administraciones se deben dar cuenta "de que hay una grave situación de sequía" pues, según ha precisado, hasta el momento solo la Unión Europea ha adoptado medidas, aumentado el porcentaje de anticipo de las ayudas y levantando la prohibición de siembra en barbecho y áreas de interés ecológico, ambas a su juicio de poca relevancia para la campaña vigente.