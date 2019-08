La Unión cree que hay fraude en el paro agrario cuando aumenta, pero a la vez no hay mano de obra

La organización agraria Unión Extremadura anuncia que va a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que se investigue el presunto cobro irregular de prestaciones por desempleo en el campo cuando hay un problema de falta de mano de obra, según ha anunciado este lunes, y está dispuesta a llegar a la Fiscalía.



"¿Cómo es posible que los empresarios no tengan mano de obra disponible y en cambio el paro aumente en el sector agrario en Extremadura un 10,57 %?", ha planteado esta organización en un comunicado.



Desde el inicio de la recolección de la fruta a primeros de junio, el sector viene denunciando la escasez de mano de obra para las recolecciones, tanto de mano de obra nacional como extranjera, ha recordado en un comunicado.



Mientras el sector agrario se está viendo obligado a mecanizarse por la escasez de esta mano de obra, con inversiones millonarias en recolecciones mecánicas y automatización de los procesos de producción, a La Unión le "sorprenden" las cifras de paro registrado durante los meses que coinciden con esta mayor demanda de mano de obra en el sector agrario.



Según el Ministerio de Trabajo, en el mes de julio el paro en el sector agrario ha aumentado en 973 personas hasta 9.201, de los 91.959 desempleados que registra en total Extremadura, ha advertido La Unión, que ha apuntado que el paro en el campo solo ha bajado en 114 personas entre los extranjeros.

"No quieren trabajar"

"Cómo le vamos a explicar a la sociedad extremeña que nos estamos gastando millones de euros anuales para mecanizar el campo por falta de mano de obra y al mismo tiempo otra parte importante de sus impuestos van a pagar a parados que en una parte importante de los casos no quieren trabajar", ha planteado.



Ha criticado que los empresarios agrarios estén sufriendo "verdaderas redadas" de los Inspectores de Trabajo buscando el fraude laboral en sus explotaciones y ha preguntado por qué no hacen lo mismo cuando se cobra el paro mientras no hay mano de obra suficiente para las labores del campo.



La Unión ha recordado que el año pasado presentó una "queja" ante la Consejería de Empleo por la disparidad entre las demandas de empleo y el paro registrado, pero recibieron "la callada por respuesta".



Ahora van a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que solo puedan acceder al paro los trabajadores que efectivamente no encuentren empleo "y no todos aquellos que reunidas las 30 jornadas tienen el paro asegurado durante varios meses o incluso un año, dependiendo de la edad del trabajador".



Si la respuesta de la Inspección de Trabajo va en el mismo sentido que la respuesta dada por la Consejería de Empleo, interpondrán una denuncia ante la Fiscalía.