La justicia rebaja la sanción de Cáceres al Canal Isabel II de 400.000 a 116.000 euros

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Cáceres ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la empresa Canal de Isabel II contra el procedimiento sancionador del Ayuntamiento por infracciones en el contrato del ciclo integral del agua por valor de 408.000 euros y la ha rebajado a 116.004 euros.

El Canal de Isabel II, que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad, fue sancionado por incumplir cláusulas del contrato de adjudicación relativas al número de trabajadores contratados y las inversiones previstas en la mejora de la red de abastecimiento.

La empresa mercantil presentó un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario del 18 de enero de 2018 por el que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto frente al acuerdo de 25 de octubre de 2017.

Se multiplicó la sanción

Este proceso de la mercantil se inició después de que el Ayuntamiento decidiera multiplicar la sanción hasta el máximo permitido, al considerarse de carácter grave los incumplimientos, pese a que un informe de la Inspección municipal establecía que la concesionaria debía pagar 126.000 euros (por 13 multas en total).

Las sanciones iniciales impuestas a Canal se debieron a la falta de medios adscritos al servicio y falta de medios materiales y técnicos (vehículos, dependencias y medios técnicos), así como incumplimientos en el Plan de Explotación del Abastecimiento y en el Plan de Mejora del Balance Hidráulico, informa la Agencia Efe.

También se determinó incumplimiento en el Plan de Gestión y Lectura de Contadores, en el de Explotación de la Red de Saneamiento y en el de Control de Vertido y Fugas.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación, aunque el Gobierno municipal ha explicado que el Ayuntamiento no recurrirá. "El tribunal nos da la razón en cuanto a que hay un incumplimiento, pero no en la cantidad impuesta".