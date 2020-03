Uno de cada tres negocios cacereños hará un ERTE, según un estudio del Ayuntamiento

El 34,3 % de los empresas consultadas por el Ayuntamiento de Cáceres ha decidido acometer un ERTE, frente al 13,1% que responde que no. Además un 44,4 % asegura que no procede dada la naturaleza de su negocio, ya que no conlleva la contratación de trabajadores.

Estos resultados se extraen de una encuesta municipal a la que han respondido un total de 270 establecimientos locales desde el pasado 20 de marzo, informa la Agencia Efe.

Entre los negocios que se acogerán al ERTE se encuentran los de estética/peluquería (14,6 %), textil/zapatería (13,8 %) y hostelería (13,1 %), seguidos de alimentación (7,8 %), hogar (4,9 %), hoteles (4,1 %) y librería/papelería (3,7 %). El porcentaje de ‘otros’ aglutina al 27,2%.

De los establecimientos encuestados, hasta un 86,9% se han visto obligados a cerrar sus negocios, y casi la mitad tiene trabajadores contratados.

A la pregunta de cómo se ha visto afectado tu negocio, la respuesta mayoritaria habla de una caída de los ingresos, “sobre todo porque la gente ha preferido ir a las grandes superficies”.

También resulta llamativo el hecho de que el 74,3 % de los encuestados declara no conocer las ayudas económicas puestas en marcha por el Gobierno durante el estado de alarma, por lo que el Ayuntamiento ha decidido enviarles esa información y preparará, también, una campaña de información al respecto.

Entre las preocupaciones que más abundan entre autónomos y pymes figuran afrontar la cuota de autónomos y el pago de impuestos y tasas, y el de alquileres, suministros y préstamos. Además, proponen que cuando la crisis termine “se hagan grandes campañas para incentivar el turismo y el consumo, potenciando a las empresas locales”.