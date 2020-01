‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’ se queda fuera de los Óscar

La película ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, coproducida por la empresa extremeña The Glow Animation Studio y basada en el cómic del ilustrador cacereño Fermín Solís, se ha quedado fuera del camino de los Óscar tras no conseguir la nominación a mejor cinta de animación.

La película "Klaus", del español Sergio Pablos, consiguió este lunes la nominación a la mejor cinta de animación, por el que se batirá contra "How To Train Your Dragon: The Hidden World", "I Lost My Body", "Missing Link" y "Toy Story 4".

"El premio ha sido llegar hasta aquí"

José María Fernández de Vega, coproductor de la película de animación "Buñuel en el laberinto de las tortugas", ha afirmado este lunes que para ellos "el premio ha sido llegar hasta aquí".

Ha confesado que por un lado tenían la 'ilusión' de lo que suponía la nominación al Oscar, pero sabían que era "muy difícil". Fernández de Vega ha recordado que solo podían ser seleccionadas cinco películas y había 32 obras candidatas. "Había muchas y con mucho presupuesto para hacer campaña" por la candidatura, ha advertido.

El hecho de que estuviera en "muchas quinielas" es, a su juicio, mucho más de lo que una película como la suya podía aspirar.

Ha expresado también la satisfacción del equipo de producción de la película realizada en Almendralejo hacia la nominación del filme español de animación "Klaus". "Se ha hecho en Madrid y en ella ha trabajado mucha gente que empezaron a trabajar con nosotros, así que un poquito de 'Buñuel' también está ahí en los premios", ha concluido.