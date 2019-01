CCOO y UGT reclaman la prórroga de Almaraz y anuncian movilizaciones para alcanzar su objetivo

CCOO y UGT han trasladado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, su preocupación por el posible cierre de la Central Nuclear de Almaraz (CNA). Advierten que no contemplan otro escenario que no sea la prórroga de la licencia, de como mínimo otros diez años, y anuncian movilizaciones para alcanzar ese objetivo.



En una reunión celebrada en Mérida miembros del comité de empresa y representantes de las federaciones de industria de CCOO y UGT trasladaron al presidente extremeño la inquietud que existe entre la plantilla y en la comarca por los mensajes del Gobierno sobre la no renovación de la licencia de explotación de la central.



Según explican en un comunicado Vara les trasladó que se están poniendo en marcha medidas para paliar la pérdida de empleo producida por un posible cierre de la planta, aunque tiene la esperanza de que esto no suceda en un futuro próximo.

Los representantes sindicales le pidieron "que hiciera una defensa más firme" de la Central Nuclear de Almaraz y le advirtieron de que no permitirán "que intereses económicos y electoralistas prevalezcan sobre los puestos de trabajo y el desarrollo de la comarca".



Han emplazado a los trabajadores a estar alerta ante el problema inminente y real del cierre de la planta. Para los sindicatos, más allá de la prioridad que es la repercusión en el empleo y riqueza de la zona y la región, se comentó también a Fernández Vara la importancia de la energía nuclear en el mix energético para la seguridad de suministro y para la lucha contra el cambio climático.



Además, se le indicó que la Central de Almaraz es de las centrales más seguras del mundo, dado que pasa con muy buena nota las inspecciones, tanto de organismos internacionales como del Consejo de Seguridad Nuclear Español, y prueba de ello es que está la primera en el ránking de seguridad del WANO.