El pleno municipal de Cáceres rechaza la mina de litio al negarse a cambiar el plan urbanístico

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado la modificación del Plan General Municipal (PGM) que daría luz verde al uso minero en la Montaña, un cambio que solicitaba la promotora Tecnología Extremeña del Litio (TEL), que quiere explotar un yacimiento en el paraje Valdeflores.



La solicitud ha contado con los votos en contra de PP, PSOE y CáceresTú-Podemos y el favorable de Ciudadanos (Cs), único partido que todavía no se había pronunciado claramente sobre el proyecto.



De hecho en la comisión de Urbanismo donde se trató y también rechazó la modificación del PGM la semana pasada, Cs se abstuvo y se reservó el voto para la sesión plenaria.



El portavoz de Cs, Cayetano Polo, ha explicado que se trata de una “decisión política", ya que el tema ambiental no es competencia municipal, sino autonómica.



Según él siempre han defendido que el proyecto llegue a manos de los técnicos medioambientales de la Junta de Extremadura, "para que determinen si es viable o no".



En ese sentido ha subrayado que "aún habiendo aprobado este pleno la modificación del plan, no habría sido ninguna catástrofe porque permitiríamos a la Junta emitir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable o no".



Polo se ha dirigido duramente a la alcaldesa, Elena Nevado, y ha dicho que les preocupa la imagen que está dando a los empresarios e inversores, en una ciudad con 11.000 parados.

Cáceres, un gran geriátrico

"Yo no sé si la mina de Valdeflores tendría una DIA positiva o negativa; a la vista de los argumentos que se dan, parece que sería negativa, pero permitamos a la Junta que se pronuncie al respecto", ha manifestado Polo, quien ha dicho desconocer "el modelo de ciudad que tiene la alcaldesa en la cabeza, a no ser que quiera convertir Cáceres en un gran geriátrico".



Por su parte, el portavoz socialista Luis Salaya ha sido escueto en su intervención y ha ironizado que "resuelto el misterio de la posición de C's con respecto a la mina de litio", el PSOE sigue rechazando la modificación del plan, porque "podría suponer un perjuicio para la población y porque estamos en la obligación de votar en contra de este proyecto y de asumir responsabilidades".



El edil de Urbanimo, Valentín Pacheco, ha reprochado la "perorata" de Polo en la que habría entrado en “contradicciones constantes".



También ha criticado que Cs "se ponga de perfil" en este asunto y "quiera dejar a los técnicos resolver esta situación, argumentando que no quiera participar en una decisión política".



La portavoz de CCTú-Podemos, Consuelo López, también ha considerado "contradictorio" el discurso de Polo, "ya que la modificación del PGM es nuestra competencia".



"Y claro que es una decisión política -ha dicho López- pero hay que ser valientes para posicionarse al respecto y ustedes todavía no lo han hecho".

La alcaldesa ha intervenido en el debate, tras la votación, para afirmar que le "enorgullece estar en contra", porque "no estamos ante una inversión, sino ante un proyecto de extracción a dos kilómetros de la ciudad, que lo único que dejaría es desolación y pobreza".

"No queremos abrir esa herida, aunque el modelo de ciudad para algunos sea minar Cáceres".

Protección de la Montaña

El Pleno ha dejado por el contrario encima de la mesa la moción de CáceresTú-Podemos (CCTú) de blindar la Sierra de la Mosca con la figura de parque periurbano, una decisión que podría crear "inseguridad jurídica" en un momento en el que se dirime el proyecto de la mina de litio.



"No sabemos qué consecuencias legales puede causar", según el portavoz del Gobierno local, Rafael Mateos.



Tanto el Grupo Socialista como Ciudadanos (Cs) han votado a favor de aparcar la moción de CCTú.



La portavoz de CCTú, Consuelo López, ha defendido la necesidad de preservar esta zona contra cualquier acción urbanística que la ponga en peligro, como el proyecto de mina de litio a cielo abierto.



El PSOE y PP han tachado de "oportunista" la moción, por el momento elegido.



El edil socialista Andrés Licerán ha indicado que "puede provocar problemas legales" y ha criticado que la marca de Podemos "genere expectativas, pese a que saben que, a día de hoy, no cumplimos para conseguir la declaración de parque periurbano".



"Hay que buscar la protección de la zona, pero no en este momento, porque puede conllevar un problema legal".



Licerán ha indicado que, por ejemplo, los usos socio-recreativos que plantea la citada figura, que corresponde declarar a la Junta de Extremadura declarar, estarían limitados solo a caminos públicos o vías pecuarias, porque hay terrenos de propiedad privada.



"Es más, todos los parques periurbanos de Extremadura se encuentran declarados en zonas de propiedad municipal, algo que no se da en este caso", ha precisado.



Al respecto, el portavoz de Cs, Cayetano Polo, ha matizado que "el medioambiente no entiende de fronteras, y por eso su competencia no está en la Administración local".

Rodeados de zonas protegidas

Ha añadido que el término municipal de Cáceres "está rodeado de zonas protegidas, y no sé si todas son acertadas o no. A ver si nos vamos a quedar sin sitio para movernos y no va a poder existir ninguna acción viable", ha ironizado.



Por último Mateos (PP) también ha criticado que la iniciativa "no es rigurosa. Quieren colgarse la medalla de la protección de la Sierra de la Mosca, precisamente el mismo día en que hemos cerrado las puertas a un proyecto perjudicial para Cáceres".



“Ahora no sabemos si la empresa recurrirá a los tribunales o no”, ha planteado el portavoz.



Por este motivo "es una irresponsabilidad pretender incrementar la protección de la sierra, cuando la Ley de Minas establece que los acuerdos plenarios deben estar perfectamente argumentados".



Según Mateos, con el actual PGM "no caben industrias lesivas en ese entorno".



Asimismo le "alarma el desconocimiento que existe sobre esta figura y sus consecuencias legales".



Advierte además que los propietarios de terrenos de la zona "correrían con los gastos de las actuaciones derivadas de la implantación de ese parque periurbano mediante contribuciones especiales".