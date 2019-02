Monago pide a Ciudadanos que diga a qué partidos apoyará tras las elecciones autonómicas

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido a Ciudadanos Extremadura que diga si va a apoyar al PSOE, o a otros partidos, tras las elecciones autonómicas en caso de que sean necesarias las alianzas para gobernar.

Monago ha asegurado que el PP no va apoyar al presidente extremeño ni a Podemos. “Yo salgo a ganar y, si no gano, a hablar con el resto, pero me gustaría que los demás dijeran qué van a hacer".

Durante el acto de presentación de Juan Carlos Fernández como candidato a la Alcaldía de Zafra, Monago ha pedido ‘certeza’ a los demás partidos políticos sobre los posibles pactos o apoyos tras los comicios regionales.

Tras anunciar la formación naranja que no apoyará al actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, Monago ha pedido saber qué hará Cs en Extremadura.