El PSOE provincial de Badajoz, abierto a la negociación con Cs para formar gobierno en la capital y Almendralejo

El secretario provincial del PSOE de Badajoz, Rafael Lemus, ha abogado este martes por el entendimiento entre su partido y Ciudadanos (Cs) de cara a una posible negociación de gobierno en los Ayuntamientos de Badajoz y Almendralejo.

A su juicio los programas del PSOE y de Cs en ambas localidades son "muy parecidos en esencia", sólo separados "por matices, por alguna gama de grises".

Con respecto a la capital pacense, según ha apuntado, "los dos programas aspiraban a un cambio en el Ayuntamiento y son más cosas las que nos unen que las que nos separan".

Las negociaciones

Lemus espera que haya un entendimiento dentro de las negociaciones, las cuales "empezarán desde arriba". En su opinión, el mensaje de la ciudadanía a través de las urnas en Badajoz y Almendralejo está claro, la necesidad de un "cambio" que, en el caso de la capital pacense, refleja, con la presencia incluso de seis formaciones, un "claro síntoma de fatiga".

Esa regeneración, ha dicho, sólo puede ser aportada por el PSOE y Ciudadanos, formaciones que suman en ambos casos para dar "estabilidad" a los respectivos consistorios.

El secretario provincial del PSOE ha afirmado que su partido tiene muy clara la estrategia con respecto a aquellas ciudades o pueblos donde los socialistas precisen de otros ediles para gobernar, o en sentido contrario, donde otras formaciones necesiten al PSOE.

Las líneas rojas

En cualquiera de estos casos, el PSOE no negociará ni con Vox ni con un candidato investigado o procesado judicialmente, en referencia al candidato del PP en Almendralejo, José García Lobato, ni facilitará alcaldías al Partido Popular.

Así el PSOE, y tras un proceso de análisis, permitiría alcaldías "donde el PSOE no haya ganado y el partido más votado no sea ni PP ni Vox", una circunstancia que 'no es nueva', pues los socialistas "nunca han facilitado alcaldías a los populares".

Estos casos se podrían dar en Puebla de Sancho Pérez (donde USIP-Extremeños tiene cinco escaños, PSOE cuatro y PP dos), Malpartida de la Serena (Cs y PP tienen tres, pero la formación naranja gana por un voto de diferencia, y el PSOE logró un edil) y La Garrovilla (Cs y PP tienen los mismos escaños (4) pero la primera posee 113 votos más, y el PSOE logró tres concejales).

Presidencia de la Diputación

Lemus ha recordado que el PSOE ha ganado en 114 municipios de la provincia de Badajoz, en 102 con mayoría absoluta, en 11 con mayoría simple, y en Zalamea de la Serena con un empate a ediles con el PP (decidirá el concejal elegido por IU).

En cuanto a la presidencia de la Diputación pacense ha dicho que la apuesta es que Miguel Ángel Gallardo, quien ganó por mayoría absoluta en Villanueva de la Serena, continúe como presidente.