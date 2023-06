Las mentiras de Feijóo sobre la economía, la violencia machista y sus pactos con Vox

Alberto Núñez Feijóo, en la entrevista con Aimar Bretos en la SER: “La violencia machista es una obviedad. Por tanto, no debe llamarnos la atención que no esté en los textos [de los pactos con Vox]”.

La obviedad es que el Partido Popular está pactando con un partido que niega que exista la violencia machista. Y que en los textos que está firmando el PP se da por bueno el término que utiliza la extrema derecha para menospreciar este grave problema social: “violencia intrafamiliar”.

Feijóo: “[El candidato de Vox en Valencia, Carlos Flores,] tuvo un divorcio duro y conllevó pues un abuso verbal hacia su exmujer”.

Falso. No fue “un divorcio duro”. Fue una condena por violencia machista. Tampoco fue “un abuso verbal”. Fueron 21 ocasiones –según los hechos probados de la sentencia– en las que Carlos Flores amenazó, despreció e insultó a voz en grito a su ex mujer en la puerta del colegio o de su domicilio.

Feijóo: “Y nosotros dijimos: No podemos firmar un acuerdo con esta persona. Y tuvo que presentar su dimisión”.

Falso. El acuerdo de PP y Vox en Valencia está firmado y negociado con este condenado por violencia machista. Fue el propio Carlos Flores quien lo anunció ante los medios. Tampoco es exacto que haya dimitido: renunció a las Cortes Valencianas, pero será el número 1 por Valencia de las listas de Vox al Congreso de los Diputados. Allí lo verá pronto Feijóo.

Feijóo: “El Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para subir el salario mínimo porque quienes lo han subido son las empresas. El Gobierno lo ha autorizado pero no lo ha subido”.

Falso. Es el Gobierno quien obliga a las empresas a subir el salario mínimo, no las “autoriza” a subirlo –tal y como lo cuenta Feijóo, parece que cumplir con la ley es opcional, o que las empresas no subían antes esos sueldos porque Sánchez no les dejaba–. Y quien no hizo mucho esfuerzo por mejorar este sueldo de subsistencia fue Mariano Rajoy. En seis años del anterior gobierno del PP, el SMI pasó de 641 a 735. Bajo la presidencia de Pedro Sánchez ha crecido de 735 a 1.080 euros mensuales.

Feijóo: “El texto literal que acaban de firmar en Baleares dice ‘Erradicar discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen violencia contra las mujeres’.

En ese mismo texto también se insiste en menospreciar a la violencia de género como “violencia intrafamiliar”. Y si el PP realmente quiere “erradicar los discursos machistas” lo primero que tendría que erradicar son sus alianzas con Vox.

En ese mismo acuerdo, en Baleares, el PP también ha pactado nombrar como presidente del Parlament a un ultra que defiende que “las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene”. ¿Será otro caso de discurso machista de Vox, de hipocresía del PP o de ambas cosas a la vez?

Feijóo: “Si gana el señor Sánchez las elecciones, y nos saca 20 escaños de diferencia o 15, y me pide que me abstenga para no pactar con Podemos y con los independentistas, me abstendré (...) Y si el Partido Socialista no quiere que gobierne Vox, lo tiene sencillo: absténgase (...) Solo pido un poco de equidad y un poco de decencia”.

Los antecedentes históricos contradicen la “equidad” y la “decencia” que ahora reclama Feijóo.

En 2016, Mariano Rajoy ganó las elecciones y en octubre de ese año fue investido presidente con la caída de Pedro Sánchez y abstención del PSOE, que así evitó una nueva repetición electoral.

Pero en julio de 2019, cuando varios diputados socialistas que se habían abstenido ante Pablo Casado pidieron a la derecha que hiciera exactamente lo mismo y facilitase la investidura de Pedro Sánchez, el PP se negó.

En aquel parlamento de 2019, el PSOE sobrepasaba al PP no “por 20 o 15 escaños de diferencia”. Tenía 57 diputados más.

Feijóo: “Todos los años desde que llegó el presidente, salvo que me equivoque, que me puedo equivocar, creo que la economía ha crecido menos que lo que el Gobierno decía que iba a crecer”.

En efecto: Feijóo se equivoca una vez más. Quien ha fallado en sus previsiones económicas de forma clamorosa ha sido el líder del PP, que en octubre de 2022 pronosticó una recesión “en pocas semanas”. ¿El resultado? Que España creció el año pasado un 5,5%, por encima incluso de la previsión del Gobierno, que en los Presupuestos Generales pronosticó un crecimiento del 4,3%.

Feijóo: “La economía está estancada”.

Falso. En 2023 España volverá a ser el país que más crezca entre los grandes de la Unión Europea. El Banco de España acaba de mejorar su pronóstico para este año: del 2% al 2,3%.

Feijóo: “La economía crece porque hay mucha deuda pública”.

Falso. Desde 2020, la deuda pública española se ha ido reduciendo en proporción al PIB –que es como se mide esta variable macroeconómica con un mínimo de rigor–.

Feijóo: “Es complicado decir qué bien va el empleo”

Falso. Lo realmente complicado es argumentar que el empleo va mal. Hasta la llegada del actual Gobierno, el récord histórico de cotizantes en la Seguridad Social estaba en 19 millones –en 2007, en plena burbuja inmobiliaria–. Ahora hemos superado los 20,8 millones de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y con la tasa de empleo precario más baja de la historia.

Más de 20 millones de afiliados. Llega a lograr tal hito el Partido Popular y en cada pueblo habría una avenida Fátima Báñez (o una calle del milagro español).







Feijóo: “Hemos tenido menos horas efectivas trabajadas en 2022 que en 2018”.

Falso. En ese periodo las horas trabajadas han crecido: de 615 millones semanales a 646 millones. Y ya estamos en 660 millones.

Feijóo: “Si resulta que tenemos que disminuir medio millón de personas fijas discontinuas el empleo ya no va tan bien”.

Falso. Los fijos discontinuos no cuentan en la estadística de cotizantes de la Seguridad Social cuando están inactivos. No hay ningún medio millón que descontar.

Feijóo: “Hay 400.000 empleados públicos más que en 2018”.

Desde junio de 2018 también hay 1,3 millones de empleos privados más. Es decir, por cada puesto de trabajo público se han creado tres en el sector privado. Por mucho que la derecha lo repita, es falso que el empleo esté subiendo por los fijos discontinuos y los funcionarios.

En cuanto al empleo público, es normal que haya crecido. Veníamos de los años de Rajoy, en los que el PP congeló la tasa de reposición del sector público y no renovó a los funcionarios que se jubilaban en la Sanidad o la Educación.

Feijóo: “Siempre que hemos gobernado, el Partido Popular ha subido las pensiones de acuerdo con el IPC, incluso en algún caso superior al IPC”.

El Gobierno de Rajoy, en 2013, aprobó sin consenso una reforma de las pensiones que limitaba la revalorización al 0,25%, sin importar lo que pasara con la inflación. En 2017 y 2018 los pensionistas perdieron poder adquisitivo. Rajoy finalmente las revalorizó, pero solo por las presiones del PNV a cambio de aprobar los Presupuestos y tras meses de protestas de los pensionistas en la calle.

Dato importante: el Parlamento aprobó en 2021 blindar el poder adquisitivo de las pensiones y que siempre subieran con la inflación. Lo hizo con el voto en contra del PP.

Feijóo: “El PSOE, no, el PSOE congeló las pensiones. Y quizás por responsabilidad, porque en el año 2010 no podía hacer otra cosa, pero las congeló”.

Es llamativo ese elogio de la “responsabilidad” de Zapatero, teniendo en cuenta qué hizo entonces el PP. Aquella congelación de las pensiones de 2010 fue cuando Cristóbal Montoro pronunció aquella frase tan famosa: “Que caiga España que ya la levantaremos nosotros”. La “responsabilidad” del PP en ese momento fue votar que no, a pesar del riesgo de una intervención del país.

Feijóo: “Todas las personas que estamos en el comité de dirección del partido y el presidente del Comité de Dirección, que es el presidente del partido, tiene un incremento de sus salarios por el partido”.

Sería deseable que Feijóo aclarara de una vez cuánto cobra del partido, un dato que lleva año y medio intentando ocultar. En las sucesivas declaraciones de bienes y rentas ante el Senado no ha querido dar esta información, que ahora dice que aportará “al final de la legislatura”. Un momento que ha ocurrido ya: las cámaras están disueltas desde el 29 de mayo, cuando se aprobó la convocatoria electoral.

En 2011, cuando Mariano Rajoy estaba en la oposición, el presidente del PP cobraba del partido 200.000 euros anuales, además de su sueldo como diputado. Todo esto, sin contar lo que cobraba de la caja B.

