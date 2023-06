Feijóo defiende sus pactos con Vox: “La violencia machista es obvia y no debe llamar la atención que no esté en los textos”

Alberto Núñez Feijóo defiende los pactos a los que el PP ha llegado con Vox, pese a que el PSOE fuera la lista más votada, y trata de pasar página del negacionismo de su socio, que le ha arrastrado en varios acuerdos a eliminar las concejalías de Igualdad o a omitir las referencias a la violencia machista de los documentos programáticos. “La violencia machista es una obviedad. Parece que lo obvio no debe llamarnos la atención que no esté en los textos”, ha dicho en una entrevista en Hora 25 (Cadena SER) en la que no ha descartado que Santiago Abascal forme parte de su eventual gobierno, a pesar de que ha reiterado que su intención es gobernar en solitario.

El PP hará bandera de sus políticas de igualdad para el 23J: borra el legado del PSOE y ataca a Irene Montero

Más

El candidato del PP ha responsabilizado al PSOE de Pedro Sánchez de que se produjera esa situación. El argumento del líder conservador es que los socialistas deben permitir su llegada a Moncloa al asumir que no tiene más formaciones con las que pactar aparte de la extrema derecha. “Llegamos al absurdo de que cuando el PSOE gane, gobernará; y cuando gane el PP, habrá que repetir las elecciones, porque el PP no puede gobernar con nadie”, ha afirmado.

“No tiene ninguna legitimidad para criticarlo porque no solo lo facilitaría, lo impondría”, ha apostillado Feijóo, que ha asegurado que él se abstendría para facilitar la investidura de Sánchez si es el más votado para que no se apoye en los independentistas, a pesar de que esa circunstancia ya se dio en 2019 y el PP no lo hizo y él, que era uno de los barones con más predicamento, no alzó la voz para presionar a Pablo Casado.

“Allá Vox y sus afirmaciones”, se ha despachado Feijóo sobre negacionismo del partido de Abascal respecto a la violencia de género y ha defendido que, en el caso de la Comunidad Valenciana, las políticas de igualdad corresponderán al PP a través del presidente, Carlos Mazón, y que conservará la ley contra la violencia de género autonómica.

“Nosotros decimos que no podemos firmar con alguien que está condenado por violencia verbal”, ha presumido por forzar la salida del candidato de Vox, Carlos Flores, condenado por violencia machista, y que acabará en el Congreso, antes de restarle importancia al recordar que fue “hace 20 años”. “Es un catedrático de Derecho Constitucional, es verdad; ha cumplido las sanciones, es verdad; se ha producido hace 20 años, es verdad; tuvo un divorcio duro, y conllevó pues un abuso verbal hacia su exmujer”, ha justificado.

Mantiene su sueldo en secreto

“Deje que la gente valore si a la gente le gusta o no le gusta los acuerdos con Vox”, ha rematado antes de recordar que el PP pactó con la extrema derecha en la Comunidad de Madrid o Andalucía y luego obtuvo mayoría absoluta. Aún así, sostiene que no tiene “más objetivo que gobernar en solitario”. “No es soberbia creo que España merece tener un Gobierno sólido y que no esté perdiendo el tiempo. Llevamos cinco años perdidos y con bastantes problemas”, ha agregado el candidato del PP, que ha asegurado que hay un “estancamiento” en la economía española, a pesar de que es de las que más crece de la eurozona. Su argumento es que no ha recuperado el PIB anterior a la pandemia, aunque obvia las especificidades del sector productivo español, como la dependencia del turismo, y ha atribuido las buenas cifras únicamente al incremento de la deuda pública.

En un momento de la entrevista, Feijóo ha respondido que no le daría tiempo a impulsar los presupuestos para 2023, que ya están aprobados y, al darse cuenta, ha reconducido la respuesta y se ha comprometido a presentar los del próximo año. También ha asegurado que con el PP las pensiones “siempre” han crecido al menos conforme al IPC, a pesar de que ha cuestionado la revalorización conforme al crecimiento de los precios que aprobó el Gobierno tumbando el factor de sostenibilidad que impuso Mariano Rajoy.

Feijóo ha justificado la opacidad en la que ha sumido al equipo económico que le acompañaría en el Gobierno, aunque ha alabado al exconsejero andaluz, Juan Bravo: “Creo que un candidato no puede empezar a nombrar ministros”.

El líder del PP se ha negado a aclarar cuál es su salario, a pesar de que ha dicho que lo que cobra lo declara en el Senado y no es así. La declaración de bienes y actividades que el gallego presentó en la Cámara Alta sólo refleja que preside el PP, pero no la cuantía que percibe. “Mis retribuciones entran por nómina del Senado y por el partido. Todas las personas que hemos estado en el comité de dirección tiene un incremento de sus salarios por el partido”, ha dicho el candidato popular con el compromiso de revelar ese dato cuando tenga que entregar la nueva declaración al finalizar la legislatura.