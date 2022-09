Feijóo rechaza subir las pensiones según el IPC y pide contener los precios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechaza que el Gobierno suba las pensiones para 2023 lo mismo que el IPC, tal y como establecieron todos los partidos en el Pacto de Toledo, y tal y como acordó España con la Comisión Europea en el marco de la negociación de las reformas para recibir los fondos europeos para la recuperación económica tras la pandemia. En una entrevista en Antena 3, el líder de la oposición ha puesto en duda que el Estado pueda afrontar el gasto, ha asegurado que “de nada le sirve” a los pensionistas que les suban la prestación “un 8%” (previsión para final de año) y ha reclamado al Ejecutivo que, en su lugar, intente controlar la escalada de precios.

Feijóo reclama a Sánchez que rompa el Gobierno con Unidas Podemos y le ofrece su apoyo puntual

Saber más

“No nos oponemos a que las pensiones suban, no lo hemos hecho nunca”, ha dicho Feijóo en la entrevista. Eso sí, sin concretar qué porcentaje de incremento habría que aplicar a las prestaciones. En vez de responder directamente cuál sería la decisión si el PP gobernara, ha puesto en duda que el Estado pueda hacer frente a una subida como la que tiene previsto el Ejecutivo, acorde al IPC con el que cierre 2022.

Para no responder, Feijóo ha dicho que “el tanto y el cuánto” deben incrementarse las pensiones lo tiene que decir el Gobierno. “Que nos haga las cuentas y que nos diga qué posibilidades tiene España de subir las pensiones”.

De hecho, Feijóo ha deslizado que los propios pensionistas estarían en contra de que se suban las pensiones un 8%, si es que el IPC del año cierra en esta cifra, adelantada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado. “De nada le sirve [al pensionista] que suba un 8%”, ha dicho Feijóo, quien ha reclamado como alternativa el contener, y reducir, el incremento de los precios y ha concluido: “A los pensionistas les interesa sus hijos y sus nietos”.

“No hagamos trampa”, ha planteado por último el presidente del PP. “No incrementemos las pensiones con deuda pública, porque entonces el Gobierno deja un pufo a los hijos y los nietos de los pensionistas”, ha zanjado.

Feijóo sigue así la línea marcada por él mismo el pasado fin de semana en una entrevista en La Razón, del mismo grupo de comunicación, y donde dijo que el Gobierno no puede subir las pensiones lo que quiere porque firmó un supuesto acuerdo con la Comisión Europea para no subir “el gasto corriente más del 3%”. Un acuerdo del que no hay constancia. De hecho, las reglas fiscales de la UE están suspendidas, lo que permite a los países asumir más déficit del fijado.

Además las pensiones están al margen del gasto máximo que permite la UE. De hecho, la indexación de las pensiones al IPC está ya firmada por España y las autoridades comunitarias en el marco de los acuerdos sellados para la distribución de los fondos europeos.

Este miércoles, Feijóo ya no ha recurrido al supuesto acuerdo con la UE para negar al Gobierno la posibilidad de subir las pensiones según el IPC, lo que hasta ahora le había permitido escamotear la respuesta de qué opinión tiene el PP al respecto.