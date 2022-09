Feijóo azuza el miedo de los jubilados por la subida de las pensiones pese a que Bruselas ya ha avalado el alza con el IPC

El Gobierno ha reiterado una y otra vez que las pensiones subirán según el IPC el próximo año, aunque esté marcado por un escenario inflacionista, cumpliendo con el nuevo mecanismo aprobado por ley tras alcanzar un acuerdo con los agentes sociales. Sin embargo, el líder del PP ha sembrado dudas al respecto en una reciente entrevista, en la que se refiere a un tope para aumentar el gasto nacional “del 3%” acordado entre el Ejecutivo y la Comisión Europea. Un tope que no figura en los documentos oficiales ni explica el Partido Popular. Bruselas además ya ha dado luz verde a ese punto concreto de la reforma de pensiones, la subida anual según los precios, el pasado mes de junio.

Última fase de la reforma de pensiones: los años para el cálculo de la jubilación y la cotización de los sueldos más altos

Saber más

Preguntado por si las pensiones deben subir según los precios, el líder del PP no desveló la postura del partido, pero sí puso en cuestión la medida. “De momento, lo que sabemos es que el Gobierno no puede subir más de un 3% el gasto corriente por un pacto que tiene con la UE para obtener fondos europeos”, afirmó Feijóo en La Razón. El Ejecutivo reaccionó rápido negando este supuesto tope a través del ministo de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que recordó que la legislación española “excluye de la regla de gasto a la Seguridad Social”.

Ni rastro del tope del 3% de Feijóo

En los documentos europeos sobre el Plan de Recuperación no hay mención de esta cifra pactada de la que advierte el líder del PP, aunque la Comisión Europea recomienda a España (como a otros países como Francia e Italia) “garantizar una política fiscal prudente, en particular limitando el crecimiento del gasto corriente financiado a nivel nacional por debajo del crecimiento del producto potencial a medio plazo”.

Desde el Ejecutivo recuerdan que la Seguridad Social está excluida de las reglas de gasto, según el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como advirtió el ministro Escrivá.

En cualquier caso, el crecimiento del PIB –ese producto potencial que menciona la Comisión en su recomendación de gasto– tampoco coincide con el 3% mencionado por Feijóo. Sí lo hace con el límite del 3% al déficit que había fijado antes de la pandemia, pero cuyo cumplimiento suspendió Bruselas con la pandemia y aún no ha recuperado. El Gobierno pretende cumplir con esta cifra en 2025. De todos modos, se trata de dos cuestiones económicas diferentes.

En el PP no han querido explicar la afirmación realizada por Feijóo. elDiario.es ha preguntado al equipo del presidente del PP a qué acuerdo con la UE se refiere, pero desde Génova se limitan a repetir las palabras de Feijóo sobre ese 3%: “Es el tope de gasto corriente”.

Bruselas ya ha dado luz verde al alza con el IPC

Más allá de la negativa del Gobierno sobre este tope del gasto que menciona Feijóo, la Comisión Europea ya ha avalado la revalorización anual de las pensiones según los precios en uno de sus exámenes del cumplimiento de las reformas del Plan de Recuperación por la pandemia. En concreto, el que valió un desembolso de 12.000 millones de euros para España en julio, el segundo tramo de fondos europeos.

La subida según el IPC es uno de los nueve grandes cambios en el sistema de pensiones y de la Seguridad Social que el Gobierno mandó a Bruselas dentro del plan europeo de recuperación por la COVID y que se han trasformado en 'hitos'. En específico, en el hito 407, sobre el que la propia Comisión Europea informa de un “mecanismo de revalorización que vincula las pensiones a la inflación, para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas de forma permanente” y que está acompañado de otra medida, el retraso de la edad efectiva de jubilación (para que se acerque más a la legal) a través de incentivos.

Ambas medidas debían estar aprobadas en el cuarto trimestre de 2021, fecha que se cumplió in extremis, con el respaldo del primer bloque de la reforma de pensiones en el Senado el pasado diciembre. Es lo que ha evaluado la Comisión Europea hasta el momento en materia de pensiones, según el calendario fijado con España, y que ha valido el visto bueno para la autorización del segundo tramo de ayudas europeas.

De todos modos, este no ha sido el examen final sobre pensiones del Ejecutivo comunitario. Aún hay otras medidas que están pendientes del análisis de Bruselas (incluso de la aprobación por parte de España) y alguna sí genera dudas en Bruselas. No se trata del alza según el IPC, sino del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), sobre el que los números del Gobierno y de la Comisión no coinciden y que el ministro José Luis Escrivá ha reconocido que se está estudiando.

Ese análisis general de Bruselas sobre pensiones se completará en 2023, tras la aprobación del último bloque de cambios, recuerdan en la Seguridad Social, y será el que determine –con otras medidas e hitos– el cumplimiento para el desembolso del cuarto tramo de ayudas europeas.