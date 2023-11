Las AMPA vascas critican que Educación les amenace con sanciones por analizar la calidad de los comedores

Ehige, entidad que aglutina a las AMPA de los colegios públicos vascos, ha enviado una carta al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, en la que muestra su preocupación por un aviso del Gobierno vasco a todos los responsables de los comedores sobre la campaña de seguimiento iniciada por las familias ante las dudas sobre la calidad del servicio en este arranque de curso. En septiembre se cambiaron las contratistas y, por ejemplo, esto ya ha motivado sanciones y avisos de posible rescisión de contrato a una de las empresas de 'catering', Serunion. Ehige denuncia que se les ha acusado de actuar de modo “ilegal” al buscar recopilar datos e incluso que se les ha amenazado con multas por ello, según ha avanzado la Cadena Ser.

La federación, como ya indicó a este periódico, ha activado la campaña ante la sucesión de quejas en zonas como Durana o Hernani. En estos lugares, donde el servicio lo gestiona Serunion, han aparecido insectos en la comida, exactamente como en La Rioja, donde tiene la cocina central esta compañía. Dentro de esta iniciativa, “una de las actividades programadas” es la “recogida de las incidencias que se producen en los comedores de los centros públicos” de modo sistemático. El trabajo se pretendía realizar “en colaboración con la persona responsable de comedor”.

Cree Ehige que la “advertencia” a los coordinadores de los comedores no es lícita porque la normativa de 2000 faculta a “supervisar” el funcionamiento del servicio a los denominados OMR, Órganos de Máxima Representación en los colegios de los que forman parte las AMPA, el equivalente al Consejo Escolar. La información “no es propiedad exclusiva” de Educación, denuncian. Alegan igualmente que no cabe apelar a la Ley de Protección de Datos porque no se demandan informaciones concretas de los menores o de los trabajadores de las contratistas. “Al contrario, tratándose de un contrato administrativo y, por lo tanto, financiado con presupuesto público, adjudicado por el Gobierno vasco, el acceso a la información sobre su efectiva ejecución debe tener una vía de acceso más transparente y directa”, recalca Ehige.

Con la firma de su presidente, Arkaitz Aburto, requieren a Bildarratz que “desautorice” esta comunicación del área de Gestión Económica que no viene firmada, según indican. “La plena confianza [...] y la participación de las AMPA de las escuelas contribuye a la mejora de la calidad de la educación en Euskadi”, recalca Ehige.

Fuentes de Educación, por el contrario, explican que “no se puede entrar” a un “aplicativo informático” diseñado como “panel de control” para “centralizar” incidencias “para remitir” esa información “a terceros para hacer informes”. “Puede haber datos confidenciales”, recalcan. La Administración insiste en que sigue muy pendiente de la situación de los comedores. En concreto, hay un primer expediente finalizado con multa de 40.000 euros a Serunion por la aparición de insectos en septiembre en un reparto a Durana y una segunda investigación abierta por un problema similar en el mismo centro. Por la reiteración, hay un tercer expediente para toda la comarca de ese centro, que tiene el mismo contrato con Serunion, para estudiar una posible rescisión. Podría demorarse dos meses la resolución y no garantizaría, en ningún caso, que la empresa no pudiera volverse a llevar la adjudicación en un concurso posterior. Las sanciones, de momento, no afectan ni a los lotes de Bilbao y otras zonas de Álava que gestiona esta misma empresa ni tampoco al de la zona de Hernani a pesar de las quejas, similares a las de Durana. “No todas las incidencias conllevan la apertura de expediente”, zanjan sobre el caso del centro Langile de esta localidad de Gipuzkoa.