El Baskonia camufló como una lesión el consumo de “sustancias prohibidas” de una de sus estrellas

Saski Baskonia, equipo referente del baloncesto en España y en Europa y una institución de gran relevancia en Vitoria, se ha visto envuelto en las últimas jornadas en un momento de tensión que ha trascendido a lo deportivo y ha generado gran convulsión social en Vitoria. El motivo es la abrupta salida de su jugador estadounidense Pierriá Henry, fichado de nuevo en octubre tras una exitosa primera etapa que incluyó el histórico triunfo liguero tras el confinamiento por la COVID-19. Tras tratar de hacer creer que el jugador dejó de jugar por unos problemas físicos en el soleo, este miércoles ha acabado confirmando parte de los hechos reales acontecidos y ocultados, que incluyen el consumo de “sustancias prohibidas” y unos problemas “procedimentales” en la gestión de las muestras analizadas por los organismos deportivos internacionales encargados de los controles.

Henry, que contribuyó en noviembre y diciembre a uno de los mejores momentos de juego del club que dirige Josean Querejeta en los últimos años, dejó de jugar tras el choque contra el Bayern en Múnich, el 10 de enero. Sin más explicaciones que la falsa lesión, no compareció ni en Belgrado ni en Santiago de Compostela ni tampoco en los encuentros locales contra Joventut y FC Barcelona. Eso sí, en este partido sí asistió como invitado y estuvo junto a sus compañeros en un banquillo cercano, en aparente imagen de normalidad.

El motivo real de su apartamiento fue que se tuvo conocimiento fehaciente de que consumía sustancias prohibidas, como las califica la propia entidad. Hubo testigos de esos hechos. Oficialmente, sin embargo, el club comunicó que tenía una lesión leve. Después cambió de estrategia y optó por no dar ninguna explicación. Comprometió incluso al entrenador, Joan Peñarroya, a sostener esa tesis. Convenció también a los medios deportivos de que antepusiesen una supuesta “protección de datos” al derecho de la información, lo que alimentó rumores particularmente en las redes sociales.

En medio, al consumo irregular -sancionado deportivamente pero en este caso también podría ser constitutivo de un ilícito penal ordinario- se le ha sumado un problema de gestión de las muestras. El club, sin entrar al fondo de la cuestión, se limita a confirmar que estas anomalías en la cadena de custodia hacen que no haya un positivo como tal. Concretamente, se afirma lo que sigue: “Tanto el expediente incoado como la suspensión acordada no deriva de que el jugador haya dado un resultado positivo en el control antidoping por sustancias prohibidas, sino que deriva de una cuestión procedimental”. Las fuentes consultadas indican que las irregularidades, de confirmarse por parte de la FIBA, son de extrema gravedad.

Saski Baskonia indica también que “con ocasión de la realización de un control antidoping rutinario al jugador Pierriá Henry por parte de las autoridades de FIBA se ha procedido por ésta a acordar la apertura de un expediente al jugador y la suspensión provisional de su licencia hasta su resolución”. Y se añade: “Dado que en tanto en cuanto no se proceda a la finalización del señalado expediente se va a mantener la suspensión provisional de la licencia del jugador, Saski Baskonia y el señor Pierriá Henry han acordado suspender temporalmente el contrato existente entre ambas partes hasta la conclusión del señalado expediente y mientras dure dicha suspensión provisional, confiando en una pronta y satisfactoria resolución del mismo lo antes posible”. La entidad que dirige Querejeta promete ahora que “cualquier novedad sobre la cuestión será notificada oportunamente”.

No es el primer episodio que sacude al club. Hace unos años, en 2015, se anunció a bombo y platillo el fichaje de la estrella de la NBA Lamar Odom, campeón con Los Angeles Lakers. Su paso por la ciudad fue un visto y no visto -deportivamente se resume en una canasta- pero incluyó escapadas nocturnas, gastos suntuosos y problemas de seguridad. Este periódico también publicó en 2016 cómo Saski Baskonia se vio implicado en una investigación para proporcionar pasaportes ilegales a determinadas estrellas como Mike James de modo que no ocupasen plazas de de extracomunitarios en la plantilla. Radio Vitoria ha informado de que el jugador ha abandonado ya la ciudad, antes incluso de que se comunicara su salida oficial.