elDiario.es en Euskadi alcanza 43 millones de visitantes en 2022 y se consolida como medio digital de referencia

elDiario.es/Euskadi ha cerrado 2022 con 7.642.323 páginas leídas (dato a las 13.00 horas del 29 de diciembre de Google Analytics). La cifra, incuestionablemente, representa una bajada frente a los récords de los años 2020 y 2021, ayudados por el mayor consumo informativo debido a la COVID-19 y a las cambiantes restricciones. Es una tendencia general en toda la prensa escrita. Sin embargo, supone un 30% más de audiencia respecto de la posición en que este periódico partía antes de la pandemia, 2019, y duplicar los resultados de los años 2017 y 2018.

Estas páginas vistas son exclusivamente los contenidos elaborados desde Euskadi y a ellas hay que sumar los lectores que consultan también el resto de secciones de elDiario.es. Esta cifra alcanza los 43,3 millones de páginas. Por segundo año consecutivo, supera la barrera de los 40 millones.

El reciente Estudio de Audiencia de Medios CIES de audiencias confirmaba que elDiario.es/Euskadi continúa siendo el principal medio de comunicación nativo digital en la comunidad autónoma. Lo es en audiencia y lo es en presencia e influencia. Según la segunda oleada de 2022 de esa encuesta, del 1 de octubre de al 7 de noviembre, elDiario.es tiene una audiencia en Euskadi de 55.000 lectores diarios, la quinta marca entre los medios con presencia en el territorio por detrás de 'El Correo', 'El Diario Vasco', 'Deia' y 'Naiz' ('Gara') y por delante de 'Berria', 'Argia', 'Noticias de Álava' o 'Gasteiz Hoy'. Los fines de semana, además, ascendemos a la cuarta posición con 63.000 lectores.

A nivel cualitativo, todos los indicadores muestran también que nuestros contenidos gozan de un tiempo de lectura alto, de más de dos minutos de media. Las noticias más leídas este 2022 han sido las siguientes:

Desde este foro queremos dar las gracias no solamente a los redactores actuales de elDiario.es/Euskadi (Maialen Ferreira, Belén Ferreras e Iker Rioja Andueza) sino también al resto del equipo (Roberto López de Eguílaz y Sara Estrella) y a Rodrigo Saiz (apoyo en fines de semana), así como a los profesionales de la redacción central de Madrid o de otras ediciones. Igualmente, no podemos olvidar a las personas que han pasado este 2022 por nuestra sede (Rubén Pereda, Alazne Aldayturriaga y Fran Rodríguez). No pueden faltar en la lista nuestra larga nómina de colaboradores, a los que pedimos disculpas si no los mencionamos, Ángel Toña, Iñaki Anasagasti, Jon Albizu, Javier Arteta, Gonzalo Bolland, Luis Alejos, Garbiñe Biurrun, Marta Macho, Roberto Sánchez, Cristina Macazaga, Nerea Bilbao Aldaiturriaga, Josu Montalbán, Antonio Rivera o Pablo García de Vicuña. Y, por supuesto, 7.623.323 gracias por todas y cada una de las veces que habéis tecleado nuestra dirección en el móvil o en el ordenador.

2023 será un año singular para este periódico, ya que celebraremos nuestro décimo aniversario. Urte berri on eta eskerrik asko!