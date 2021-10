El intenso aniversario del final de ETA y dos informaciones erróneas de fuentes oficiales

Volvemos a reunirnos este domingo de finales de octubre con nuestros lectores después de unos días de una alta intensidad informativa, principalmente por el décimo aniversario del final de ETA, que se produjo en 2011. En nuestra cobertura hemos procurado dar voz a muchos protagonistas tanto de aquel momento como de la actualidad y lamentamos no haber podido publicar otras entrevistas y testimonios que habíamos solicitado y que, sin duda, habrían mejorado nuestro trabajo y dotado de mayor pluralidad a la edición. Todos ellos siguen teniendo la puerta abierta para cuando lo deseen.

En todo caso, podemos felicitarnos de haber reunido a uno de los planteles más amplios de la prensa vasca. Por nuestras páginas (más bien 'urls') han pasado Patxi López, Iñigo Urkullu, María Chivite, Andoni Ortuzar, Joseba Azkarraga, Laura Garrido, Jesús Loza, Jaime Ignacio del Burgo, Patxi Zabaleta, Eva Blanco, Gorka Maneiro, Consuelo Ordóñez o Pilar Garrido, por citar solamente algunos nombres. Hemos cubierto los actos institucionales y los mensajes de las víctimas, de los miembros de ETA arrepentidos y de la izquierda abertzale.

En la semana comprendida entre el sábado 16 y el sábado 23 (hasta las 18.30 horas) hemos tenido 257.605 páginas vistas, según Google Analytics, lo que supone una subida apreciable del 25% en relación a la semana anterior. Pero no todo es positivo, ya que también hemos cometido errores. Tuvimos que matizar, por ejemplo, que Arnaldo Otegi no leyó "de corazón" cuando pidió disculpas a las víctimas de ETA, algo que sí constaba en el texto escrito y que también se dijo en la versión hablada en euskera ("bihotzez"), pronunciada por Arkaitz Rodríguez. Del papel a la voz también se cayó "políticos" cuando se hacía mención a los "presos" de ETA. Igualmente, por error, indicamos en el reportaje sobre los policías amenazados que Carlos -nuestro protagonista- condujo el coche con una bomba adosada y dirigida al que fuera consejero de Interior por el PNV, Juan María Atutxa, cuando participaba en la boda de su hijo. Los terroristas no llegaron a colocar la bomba como tal en el vehículo.

A estos errores -ya sin relación con este asunto- se han sumado otros dos, aunque en ambos casos totalmente involuntarios ya que fueron datos equivocados de fuentes oficiales. El primero guarda relación con el joven estudiante que accedió armado al campus de Leioa-Erandio de la UPV/EHU. El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, informó por error de que, antes de acudir allí, había practicado en un campo de tiro en "Artxanda", esto es, en Bilbao. Lo hizo en el Parlamento Vasco. En realidad acudió a Gallarta, ya fuera de la villa, en el término municipal de Abanto-Zierbena. Hemos tenido ocasión de conocer los detalles de esa instalación.

El segundo caso tenía que ver con los fallecidos con COVID-19 en la semana del 11 al 17 de octubre. El lunes 18 de octubre se nos informó de que los decesos habían sido 22 pero luego Osakidetza matizó por los canales habituales de información que eran menos 14. En todo caso, la cifra suponía un incremento de letalidad con relación a la semana anterior. Recordad que nosotros tenemos en cuenta todos los muertos incluidos en la estadística oficial y que no diferenciamos entre fallecidos "por" coronavirus o "con" coronavirus. Puedes leer el motivo aquí.