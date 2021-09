Una Lambretta eibarresa, el Estatuto gallego y cómo calculamos los fallecidos con COVID-19

Este martes, Idoia Mendia anunció que no iba a optar a la reelección como secretaria general del PSE-EE y, por la noche, publicamos un perfil de quien días después confirmó que optará a liderar este partido, Eneko Andueza. Una de sus características es que es no ya de Eibar, sino muy de Eibar, por lo que decidimos acompañar su perfil con una imagen suya allí y no en el Parlamento Vasco o en cualquier otro lugar. Andueza aparecía posando, sonriente, delante de la fotografía de una motocicleta clásica italiana con matrícula SS-H y los logos del partido. Erróneamente, la identificamos como una Vespa, cuando en 1953 abrió en Eibar Lambretta Locomociones, una empresa con licencia para producir estas otras máquinas también muy populares.

Nos lo avisó un lector, al que damos las gracias desde aquí. Intuimos que era eibarrés. Otro nos escribió desde Galicia el pasado fin de semana a cuenta de un análisis sobre los fueros vascos, el Estatuto y la propuesta del lehendakari, Iñigo Urkullu, de “retornar a la soberanía” de antes de 1839. En él, se indicaba que el Estatuto vasco, de 1979, era el único de España en no haber sido reformado. Es algo que suele repetir tanto Urkullu como el PNV y se tomó con dato sin atribuir. Este lector gallego nos indicaba que tampoco el de su tierra ha sido retocado. Nos lo confirma la edición de Galicia de elDiario.es y, en todo caso, un informe del Congreso de los Diputados indica que “no tienen la consideración de reformas estatutarias las operadas en materia de cesión de tributos”.

Por otro lado, nos gustaría trasladaros nuestro criterio editorial respecto a tres cuestiones relativas a los datos de la pandemia, aunque somos conscientes de que nadamos a contracorriente con respecto a la práctica de otros medios de comunicación:

1 - El porcentaje de población vacunada que ofrecemos son las personas con pauta completa (una, dos y ahora tres dosis) respecto del total, para lo que usamos como cifra base 2.178.000 habitantes. En variadas ocasiones se ha elevado la proporción al calcularlo solamente sobre los vacunables, lo que distorsiona la realidad, a nuestro juicio.

2 - Respecto a los datos de fallecidos, tenemos en cuenta a todas las personas incluidas en la estadística de Osakidetza, a todas. Y es que en los boletines semanales sobre esta cuestión se matiza que en algunos casos no han fallecido con la COVID-19 como causa directa. Sin embargo, son los otros datos los que luego se trasladan al resto de estadísticas (porcentaje de letalidad, datos etarios, reparto geográfico, etc.). Es más, esta semana en el homenaje del lehendakari a los muertos en la pandemia se ha incluido a todos ellos, sin exclusiones, por lo que consideramos que es una cifra perfectamente válida.

3 - ¿Por qué hablamos de sexta ola cuando nos referimos al pico de este verano y no de quinta ola, como es lo corriente en el resto de medios de comunicación? Nosotros nos ceñimos a la curva de contagios de Euskadi, no a la española ni a otras. Y han sido seis las oleadas como se verifica fácilmente en las gráficas. La primera fue en marzo de 2020, la segunda en agosto de ese año, la tercera en octubre-noviembre, la cuarta después de Navidad, la quinta después de Semana Santa y la sexta este verano. Se suele olvidar la del pasado verano, porque no fue generalizada en otros lugares. Pero tiene tal importancia que motivó la declaración de la emergencia sanitaria nuevamente, la que sigue vigente, y generó picos de mortalidad de importancia hace un año. Este criterio está sustentado en informes internos de Osakidetza.