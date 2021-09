Eneko Andueza, una nueva generación nacida en democracia para liderar a los socialistas vascos

Eneko Andueza Lorenzo (Eibar, 1979) tiene prácticamente la misma edad que tenía Patxi López cuando asumió la secretaría general del PSE-EE. Su nombre brota como relevo natural ahora que se ha confirmado la marcha de Idoia Mendia, aunque continuará como vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo. Deberá superar unas primarias, pero el líder de los socialistas guipuzcoanos y portavoz parlamentario cuenta con el aval del aparato. De confirmarse este relevo, como entonces ocurrió con López, representaría el paso adelante de una nueva generación en el partido, la de los nacidos ya en democracia. Andueza es del año de la aprobación del Estatuto de Gernika.

Idoia Mendia, una 'pessoísta' que lleva "muy tatuadas" las siglas socialistas

Saber más

Representa también al socialismo bilingüe. Andueza siempre se ha manejado con soltura en las dos lenguas del país. Es de los pocos políticos capaces de formular discursos más allá de lo que viene escrito en los papeles -le acompaña en el Parlamento Vasco Joseba Egibar en esta misión- e incluso ha dado la réplica al lehendakari, Iñigo Urkullu, aunque el PSE-EE viva cómodo en sus coaliciones con el PNV en prácticamente todas las instituciones vascas. "Nuestra referencia nunca va a ser el siglo XIX. Nuestra referencia siempre será el XXI", le dijo la pasada semana cuando Urkullu planteó recuperar los fueros y "retornar a la soberanía previa a 1839".

También saltó a primera línea hace unos meses cuando sugirió que Felipe González, en otros tiempos líder indiscutido, debería dar un paso al lado en el PSOE por su vinculación con los GAL: "Sobre el GAL, la condena siempre. Es asqueroso. Si mi partido ha tenido algo que ver, el que la hizo que la pague. Pasado el tiempo, si queda algo por aclarar, bienvenido sea. Se lo debemos a las víctimas. No soy partidario de purgas y viendo los estatutos del partido quizá no sea posible la expulsión, pero creo que en un momento u otro tendremos que decirle que ya es suficiente. Con algunas cosas he sido muy claro y con este tema también”.

A diferencia de Patxi López en 2002, hereda un partido mucho más unido y que ha superado el bache que supuso la salida de Ajuria Enea (2012) y el surgimiento de Podemos, que llevó a los peores resultados electorales de la historia en las autonómicas (2016). Los socialistas gobiernan en España y, en coalición con el PNV, también en Euskadi, en las tres diputaciones y en los principales ayuntamientos. Mendia ha dicho en su despedida que los socialistas son "una piña" y que tiene "influencia" más allá de lo que marcan sus escaños y votos.

Pese a que su edad, su adscripción política o su origen puedan sugerir lo contrario, Andueza es también un acérrimo seguidor taurino. Tan es así que ha escrito tres libros sobre ello en los últimos años, el más reciente publicado en la pandemia. Se titulan ‘Los toros desde la izquierda’, ‘José Cruz, el sueño de Joselillo’ y ‘Dolores Aguirre, palabra de ganadera’.

"Yo invitaría a toda la gente que dice que la tauromaquia está en decadencia a que, una tarde en San Isidro, se vaya a un tendido de sol, se siente y haga un análisis social de la gente que del tendido. Probablemente se quede sorprendido. La fiesta del toro, sobre todo en su versión más popular en estos momentos, tiene un éxito entre la gente joven que probablemente esté muy lejos de lo que algunos quieren idealizar como una fiesta obsoleta y pasada de moda", explicó en una entrevista con este periódico.

Su última obra, en todo caso, cambia de tercio. Es ‘Jóvenes sin juventud’. Relata en él las dificultades de quien, como él, se afilió a un partido amenazado por ETA de adolescente. En su caso, dio el paso a los 17 años. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, creció bajo el ala de Iñaki Arriola, ahora presidente del PSE-EE y consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes pero antes alcalde de Eibar. Allí, en su localidad natal, fue edil de 2008 a 2016 y secretario general de una agrupación de mucho peso en la organización, la del municipio donde primero se izó la bandera de la II República. Ha sido también juntero en Gipuzkoa y, en la última etapa, portavoz parlamentario de los socialistas vascos y líder del partido en ese territorio.