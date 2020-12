Eneko Andueza, el socialista vasco que defiende el toreo desde la izquierda: "La tauromaquia no sesga ideológicamente"

De su abuelo materno por inculcárselo desde pequeño y de su abuelo paterno, por sus raíces navarras. De ellos ha heredado Eneko Andueza (Eibar, 1979) portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco, su afición por los toros. Una afición que como defiende en su libro "Los toros, desde la izquierda", no depende de ideologías ni de edades. Y según repite reiteradamente al otro lado del teléfono de elDiario.es/Euskadi, "no está en decadencia".

"Yo invitaría a toda la gente que dice que la tauromaquia está en decadencia a que una tarde en San Isidro se vaya a un tendido de sol, se siente y haga un análisis social de la gente que se sienta en el tendido. Probablemente se quede sorprendido. La fiesta del toro sobre todo en su versión más popular en estos momentos tiene un éxito entre la gente joven que probablemente esté muy lejos de lo que algunos quieren idealizar como una fiesta obsoleta y pasada de moda", explica el socialista.

Éxito que, según recalca, se puede comprobar en ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia, pero, añade, "también en Bilbao". "En Euskadi, especialmente en algunos sitios que curiosamente están gobernados por EH Bildu, como puede ser Cestona, Deba o Azpeitia, son pueblos cuya historia y día a día no se entenderían sin la fiesta de los toros. Y si vamos a festejos populares, encierros, capeas, sokamuturras, toros de cuerda, toros en la calle, la cantidad de gente joven que va es abrumadora, está muy por encima de la gente mayor que acude", defiende Andueza.

"Hay muchísima gente que es de izquierdas y es taurina no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Una de las cosas más positivas que tiene la tauromaquia es que no sesga ideológicamente, es una cuestión en la que la libertad individual, está por encima de todas las cosas y es un elemento aglutinador en el que puede haber gente tanto de derechas como de izquierdas", señala.

Este licenciado en Ciencias Políticas y de Administración, comenzó su andadura política con tan solo 17 años, al entrar en las Juventudes Socialistas. Desde entonces, ha sido concejal en Ordizia y actualmente es el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y portavoz del grupo parlamentario socialista del Parlamento Vasco. Andueza asegura en un tono firme que él "siempre defiende al máximo sus compromisos y convicciones", por eso ha hecho oídos sordos a aquellas voces que le aconsejaban que no escribiera sobre un tema tan polémico como los toros. "Siempre hay gente que te dice que te puede perjudicar, pero es que en mi caso concreto, como nunca me he escondido, sería absurdo a estas alturas de mi vida ocultarlo", confiesa.

"Creo que ha habido partidos que han intentado patrimonializar la tauromaquia para sacar un rédito político, especialmente en los últimos tiempos lo ha hecho VOX y de alguna manera por parte de la izquierda se ha tenido cierto complejo en defender que eso es patrimonio de todo el mundo, independientemente de cómo piense. Eso ha hecho que se tienda a ligar a la derecha con la tauromaquia, cosa que es un error de principio a fin", asegura este político.

Sin embargo, asegura que tanto la izquierda como la derecha, al llegar al Gobierno, ha "tratado mal" a la tauromaquia. "La tauromaquia independientemente de que nos guste más o nos guste menos es una fuente de riqueza muy importante para este país porque como sector cultural aporta a las arcas generales y a las autonómicas un dinero que no es nada desdeñable y eso no tiene ningún reflejo en los Presupuestos Generales del Estado. Se puede decir que es una industria que da, pero que no recibe, porque hay muchos mitos en torno a las subvenciones que recibe. Y no hablo de ahora. En la época del Partido Popular, se destinaron a la tauromaquia 60.000 euros, con lo cual, para todos los millones que recibe desde diferentes conceptos pero principalmente en concepto de iba, de cotizaciones sociales, es una cantidad absolutamente ridícula, pero eso no es algo propio de los Gobiernos de izquierdas sino que los Gobiernos de derechas han tenido el mismo trato hacia la fiesta de los toros", recuerda el eibartarra.

Apoyado firmemente por su partido, cuenta que el prólogo de su libro lo firma Carmen Calvo, a quien le une una amistad que viene desde hace muchos años precisamente por su común afición a los toros. Incluso, señala que ha tenido en ocasión en algún momento de hablar de esta cuestión con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien asegura que siempre ha visto a la fiesta del toro con "mucho respeto".