El asaltante del campus de Leioa "se entrenó" antes de ir a la universidad: "Dijo que no había tirado nunca con escopeta y que quería aprender"

Antes de irrumpir a disparos en el campus de Leioa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) el joven probó la escopeta adquirida esa misma mañana en Milanuncios en el campo de tiro al plato de Abanto-Zierbena, a 20 minutos en coche de la universidad. "Dijo que no había tirado nunca con una escopeta y que quería aprender. Le dijimos que se pusiera en un lugar concreto, por si acaso, y le explicamos. Como ese chico vienen muchos. No fue para nada sospechoso", asegura el presidente de la Sociedad de Tiro de Abanto-Zierbena, que ha preferido no decir su nombre.

El asaltante del campus de Leioa compró el arma en Milanuncios y la recibió en el cuartel de la Guardia Civil en Bilbao

Saber más

Para acceder al recinto, el joven tuvo que mostrar su licencia de armas y probar que contaba con una licencia federativa para practicar el tiro. El coste de esta última ronda los 60 euros sin contar los costes administrativos, mientras que el precio por una tirada de 25 platos en el campo de tiro de Abanto-Zierbena es de 6 euros.

El tiro tiene dos modalidades: plato y precisión. En el caso del tiro al plato, modalidad que realizó el joven de la UPV/EHU, se realiza con escopeta en campos habilitados para ello. Las personas que quieren participar en ambas modalidades deben tener una licencia de armas otorgada por la Guardia Civil tras pasar los exámenes y reconocimientos necesarios. "El ambiente en los campos de tiro es sano y normal. No lo podemos asociar a un suceso como este pese a la imagen negativa que da cuando ocurren casos así. Todo lo que tiene que ver con las armas está muy regulado por el reglamento de armas y por la Guardia Civil. Nadie mueve un arma ni un cartucho sin que se haga haga de una manera muy intervenida y reglada. Este chico ha comprado el arma en mil anuncios y eso da la sensación de que cualquiera puede adquirir una en internet y no es así", explican desde la Federación Territorial de Bizkaia de Tiro Olímpico.

El trámite de la compra venta de un arma se realiza en las intervenciones de armas de la Guardia Civil, donde se debe acudir con la licencia de armas en regla. Tras verificar que la licencia y la procedencia del arma están en regla, se realiza la transferencia y se hace entrega del arma junto a una guía, que se trata de una especie de "carnet de identidad" del arma adquirida. "Todo eso queda perfectamente registrado. A los campos de tiro no se viene por libre, tienes que tener un carnet federativo. En este caso este chico ha ido con su licencia de armas, ha pegado unos tiros y cuando ha visto que lo hacía muy bien se ha ido a hacer sus prácticas privadas", confirman las mismas fuentes.

Este periódico adelantó que joven tenía en regla todos los permisos de caza, el reconocimiento médico y el certificado de antecedentes penales. Información que después fue confirmada por el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, que explicó tras reunirse con la Guardia Civil, que "en septiembre obtuvo la licencia de clase E, de caza menor" para poder adquirir una escopeta. Hicieron la transferencia la misma mañana del suceso y presentó documentos que estaban "en regla", incluidos los antecedentes penales y el test psicotécnico. Según ‘El Mundo’, el vendedor era un ertzaina y el tipo de arma era similar a las de dotación que pueda manejar la Policía vasca. Igualmente, habría adquirido 75 cartuchos en un Decathlon. Camufló la escopeta para su transporte en la funda de un instrumento musical para viajar hasta la universidad sin que el arma fuera vista.

En libertad con medidas cautelares

El suceso comenzó a las 18.40 cuando el asaltante realizó desde el exterior de la Facultad de Ciencia y Tecnología "varios disparos a la fachada del centro provocado daños en sus instalaciones" y a continuación entro a esa misma facultad y realizó "nuevos daños", sin que se produjeran daños personales, según informó la propia universidad. La Ertzaintza movilizó a sus patrullas y también a equipos de Intervención, Rescate o Explosivos, además, solicitó apoyo a los servicios sanitarios. Un helicóptero sobrevoló la zona para hacer seguimiento del asaltante, mientras que las facultades de Ciencia y Tecnología y Medicina y Enfermería fueron desalojadas. Finalmente, a las 19.20 se produjo el arresto del asaltante. El joven, que se encontraba en dependencias policiales de Deusto, ha sido trasladado este viernes al Juzgado de Guardia de Getxo, donde finalmente su titular ha ordenado su puesta en libertad con medidas cautelares, según informa Europa Press. Este periódico ha podido confirmar que, además, cuenta con una orden de alejamiento de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).