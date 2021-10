El asaltante del campus de Leioa compró el arma en Milanuncios y la recibió en el cuartel de la Guardia Civil en Bilbao

El joven de 21 años natural de la localidad guipuzcoana de Andoain que asaltó armado este miércoles por la tarde la facultad de Ciencia y Tecnología del campus de Leioa-Erandio de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) adquirió horas antes la escopeta con la que realizó al menos 25 disparos -son los cartuchos e impactos constatados- a un vendedor de Milanuncios. Según la investigación preliminar de la Ertzaintza, quedaron para formalizar la entrega en el cuartel de la Guardia Civil en La Salve, en Bilbao. Posteriormente, el ahora detenido fue a practicar a un campo de tiro en Artxanda, en la misma ciudad, y se desplazó en su vehículo hasta la montaña en la que se emplaza el recinto universitario.

La compraventa de este tipo de armas es legal siempre que se cumplan con determinados requisitos y la entrega de la guía de la escopeta (su documentación) se formalice ante la Guardia Civil, que tiene la competencia exclusiva del control de armas y explosivos. Ahora mismo son decenas las escopetas en venta en la misma plataforma en la que la encontró el joven. Solamente en Bizkaia hay 95 anuncios con precios que oscilan entre los 30 euros y algunos modelos más caros de más de 2.000. En este caso la operación no solamente se legalizó sino que la entrega misma se hizo en dependencias policiales. Por lo tanto, es de presuponer que el varón tenía en regla todos los permisos de caza, el reconocimiento médico y el certificado de antecedentes penales.

Según los datos aportados en el Parlamento Vasco por el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, el 112 recibió la primera alerta a las 18.40 horas. La Ertzaintza movilizó a sus patrullas y también a equipos de Intervención, Rescate o Explosivos, y también solicitó apoyo a los servicios sanitarios. Un helicóptero sobrevoló la zona para hacer seguimiento del asaltante. Se contactó con las autoridades académicas para que hicieran saltar las alarmas y desalojasen los aularios. Se da la circunstancia de que la base central de la Ertzaintza, ubicada en Erandio, está a muy poca distancia del campus.

Ninguno de los 25 tiros causó daños personales. Sí han sido numerosos los desperfectos en cristaleras, pantallas o vehículos del entorno de la Facultad de Ciencia y Tecnología, a la que accedió. El campus es el de mayor tamaño de la Universidad pública, con miles de estudiantes y trabajadores, con numeroso tránsito de transporte público y con grandes facultades como las de Medicina, Ciencias Sociales o Bellas Artes. A pesar de ser una hora tardía, cientos de personas se vieron afectadas por los hechos.

"No nos corresponde a nosotros colegir las motivaciones psicológicas profundas", ha respondido Erkoreka preguntado por el móvil de un suceso tan excepcional. Simplemente ha explicado que la Ertzaintza, a las 19.20 horas, ya tenía detenido al asaltante y que no ofreció resistencia. También que, según los testimonios de testigos presenciales, al parecer siempre dejó claro que solamente quería causar daños en las instalaciones y no a las personas presentes. En 40 minutos la situación estaba controlada y sin heridos, extremo que también ha destacado el propio equipo rector de la UPV/EHU, que por la noche envió un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad universitaria. El detenido continúa en dependencias policiales. No se descarta que la Ertzaintza complete la investigación preliminar este mismo jueves y ponga al arrestado a disposición judicial. Ya el miércoles se aludía a una posible imputación por daños y amenazas.