Quiénes somos, cómo nos puedes contactar y cuánta gente nos lee

Este 11 de septiembre, elDiario.es/Euskadi estrena nuevo espacio. Se trata un foro para interactuar contigo. Queremos responder a tus preguntas, dudas, sugerencias o quejas. Queremos también contarte quiénes somos y cómo hacemos lo que hacemos. No es que hasta ahora no tuviéramos relación con nuestra comunidades de lectores, ni mucho menos. Lo que pretendemos es que aquellas cuestiones que sean de interés sean compartidas y que ello anime la participación. Porque no hay mejor herramienta que la transparencia para seguir creciendo.

¿Empezamos? En primer lugar, vamos a recorrer cuáles son los canales de contacto con nuestra redacción. Nuestra dirección principal es la misma que nuestro nombre, elDiario.es/Euskadi y nuestro correo electrónico es redaccion.euskadi@eldiario.es. Eso sí, tenemos un buzón más confidencial para el intercambio de asuntos que puedan tener relevancia para su publicación: pistas.euskadi@eldiario.es.

Nuestra presencia en redes sociales es intensiva y nos hallarás en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Te recomendamos también nuestro boletín semanal, que enviamos todos los martes con lo mejor de los siete días anteriores. Finalmente, si nos sigues, ya conocerás que si detectas algún error o incorrección en nuestros textos puedes pulsar en el botón que aparece en ellos y nos llegará un reporte para que podamos corregirlo. Gracias a ello han vuelto a su lugar unas cuantas tildes perdidas.

Y, sí, aunque esto sea un espacio digital tenemos sede física. Estamos en el centro de Vitoria, en lo que en su día fue el Teatro Príncipe y hasta hace pocos años se conoció como cines Guridi. Es un edificio casi centenario cuya historia ya te hemos contado en alguna ocasión. Es el portal 6 de la calle de San Prudencio. El teléfono de la redacción es el 625 888 780.

Aprovechando la presentación, vamos ya a exponer algunas de las inquietudes que han llegado a nuestros buzones recientemente. Responderemos primero a un mensaje que nos llegó el 30 de agosto y que, en realidad, reproduce otros similares de los últimos meses. Nos alerta de que llevamos un tema de años anteriores en la portada. La respuesta es... sí. Desde que el 28 de febrero de 2021 se cumplió un año de la llegada del coronavirus a Euskadi decidimos crear la sección 'Tal día como hoy...', a la que por aquí le llamamos cariñosamente el DeLorean. En ella recogemos qué ocurría en esta misma fecha hace 365 días o incluso en años anteriores. Nació y continúa como una referencia de la evolución de la pandemia pero nuestra intención que se quede ya como espacio recurrente para ir recopilando historias de un periódico que abrió su edición en Euskadi en 2013, hace ya más de ocho años.

El segundo tema que tocaremos tiene que ver con las audiencias. ¿Cuánta gente nos lee? ¿Cómo se mide? elDiario.es/Euskadi dispone de diferentes herramientas de medición de nuestros contenidos en tiempo real y que nos permiten monitorizar la audiencia. Esos datos están a disposición de todo aquel que los desee consultar. Utilizamos Google Anayltics, Chartbeat y ComScore, fundamentalmente. Las estadísticas no solamente son cuantitativas, sino cualitativas. Esto es, nos importa no sólo que entres en nuestros enlaces sino que te quedes durante un tiempo extenso y conozcas las claves de las historias fundamentales. Otro matiz importante, en nuestros datos se miden nuestros contenidos reales, nada de formatos tipo 'clickbait' del deporte o del cotilleo, por ejemplo. Asimismo, por transparencia, excluimos de nuestros datos los contenidos que elaboran otras ediciones o la redacción central de elDiario.es.

Según Chartbeat, del 1 de junio al 10 de septiembre se han leído 2.939.239 páginas, cada una de ellas durante una media de 48 segundos. Si miramos lo que dice Analytics, las páginas serían algunas pocas más, 2.956.544. Si echamos la vista atrás, durante todo 2021 son 9.089.672. Es una cifra muy similar a las 9.220.054 del mismo período en 2020. Para nosotros es un doble motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque hemos sabido consolidar el crecimiento que todos los medios de comunicación experimentaron en marzo y abril del año pasado con el confinamiento y porque el verano pasado hubo elecciones en Euskadi, que siempre disparan el interés informativo.

También es muy importante nuestra comunidad de socios. Hasta el 31 de agosto las personas socias eran 3.613, de las que 532 hacen una aportación especial en su cuota para contribuir a mejorar la edición de Euskadi. Uno de nuestros objetivos es ampliar esta comunidad.

Y con esto nos despedimos. Pasaremos por aquí cada dos fines de semana. ¡Hasta la próxima!