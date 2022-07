Bizkaia deja a los nadie atrás

En este mundo globalizado en el que vivimos hemos asumido que el paso del tiempo va asociado a avances sociales. Las novedades científicas y tecnológicas no nos permiten ver el bosque: Naciones Unidas advierte que nada menos que 1.300 millones de personas viven aproximadamente con menos de 1 euro al día en el planeta.

Centrándonos en Bizkaia, sólo en Bilbao han fallecido en situación de calle nueve personas desde el año 2020; en lo que va de 2022 hemos conocido la noticia del fallecimiento de dos personas en Bilbao y una en Barakaldo. Esto se puede y se debe evitar.

La ciudadanía vizcaína cuenta con distintas instituciones a las que esto atañe como firmantes de la Estrategia Vasca Para Personas Sin Hogar, pero también como suscriptoras de la Agenda 2030, cuya promesa central y transformadora es “no dejar a nadie atrás”. Hay distintas organizaciones como Hogar Sí que establecen cómo dicha Agenda 2030 debería servir de base y compromiso para reducir la pobreza y acabar con el sinhogarismo.

Euskadi, y por ende Bizkaia, es un país donde están establecidos los derechos subjetivos a la Vivienda y a unos Servicios Sociales. ¿Cómo puede ser que con esto, tengamos gente muriendo en la calle? Faltan políticas integrales y transversales contra la pobreza, y se debe a la falta de asunción de competencias en este tema por la falta de rédito electoral y a los hechos nos remitimos: la Diputación no contempla explícitamente la lucha contra la pobreza o la reducción de las desigualdades entre sus 120 actuaciones prioritarias para esta Legislatura.

¿Cómo contribuye por tanto la Diputación a prevenir y erradicar las situaciones de pobreza y exclusión en nuestro territorio? ¿Cómo evitan que las personas lleguen primero a situaciones de marginación social y en segundo lugar que estas situaciones se cronifique? Tan sólo con medidas impulsadas desde el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Podemos estar más o menos de acuerdo con su idoneidad, pero las medidas deberían ser tomadas de manera transversal, por toda la Diputación, si la erradicación de la pobreza y aplicar la Agenda 2030 fueran realmente importantes para esta Administración. Hablamos de la transversalidad porque de entrada debería ser una prioridad del gabinete del diputado general y no lo es, pero también otros Departamentos tienen competencias y capacidad para erradicar la pobreza. Ejemplo de ello son los Departamentos de Promoción Económica, que puede apoyar a sectores económicos que tengan en cuenta a personas en riesgo de exclusión, o el de Infraestructuras, que acumula viviendas, parte de las cuales deberían ser puestas a disposición. También en Hacienda disponemos de competencias para desarrollar esto: ¿Cómo se reparte la riqueza en Bizkaia? ¿Contamos con una fiscalidad justa y progresiva? ¿Se aplica adecuadamente la perspectiva de género en nuestra fiscalidad? Un estudio sobre vulnerabilidad de la Universidad de Deusto dice que el perfil de pobreza vizcaíno corresponde al de mujer, 47 años y madre, y es que son las mujeres las que peor lo están pasando, porque en demasiadas ocasiones, las mujeres tenemos trabajos tan precarios que no permiten llegar económicamente a fin de mes. De hecho este mismo estudio decía que “dos de cada tres mujeres que se encuentran en esta situación manifiestan falta de recursos y problemas de pobreza energética”.

La situación es crítica, pero no nos sorprende cuando el diputado general está día sí y día también codeándose y acordando medidas con la jet set de Bizkaia y nunca con trabajadores o representantes de entidades del tercer sector como BesteBi: se aleja de la realidad del territorio. Cuando no se reúne con la ciudadanía, sino con las grandes élites, evidencia el clasismo de su gobierno, especialmente cuando vemos que otros gobiernos de tinte liberal han adoptado medidas como el sistema Housing First.

Por tanto, la Diputación debe tomar medidas y colaborar para que en Bizkaia no haya ni una persona sin techo y para favorecer a las personas en riesgo de pobreza. Es inconcebible que en un territorio donde hay riqueza, el progreso no se haya dado en estos años en ese sentido.