Una de bravas, dos de rabas, tres cervezas, cuatro txakolis, cinco marianitos, seis gildas y siete… siete de julio, ¡San Fermín!

He estado una semana en Laguardia. Lo hemos pasado muy bien, aunque vuelvo con la pena de haber visto el batzoki abierto una sola vez y sin nadie dentro más que el tabernero. Ésta es una de las causas de la pérdida electoral del PNV en Araba y no lo de la Gabarra de la señora Atutxa, pero, con tan fina analista y con tan encumbrados atornillados a sus sillones, no se atisba la luz al final del túnel.

Y, de vuelta a Bilbao, como todos los veranos por estas fechas, y antes de ir a comer al txoko, tomaba unas cañas y unas rabas (no nos da para percebes) en una terraza de la Plaza Nueva con una cuadrilla de amigos que nos conocemos desde que los pájaros tenían dientes. Ya éramos amigos cuando íbamos a las primeras acampadas del Alderdi Eguna. Unos ya no militan en el Partido Nacionalista Vasco (entregaron el carnet), a algunos nos expulsaron, otros siguen afiliados por simple inercia y un par de ellos han sido simpatizantes toda su vida. Todos somos vascos y tenemos cincuenta y pocos, cincuenta y pico, o casi sesenta tacos. Unos están casados, alguno sigue con la misma novia y un par de ellos tienen nueva pareja tras haberse separado o divorciado. Algunos tienen hijas e hijos, alguno no lo sabemos y hasta un precoz acaba de ser aitite.

No saben lo bien que se está en la Plaza Nueva con veinte grados como para ponernos al día sobre la actualidad política. Comentábamos la victoria de los laboristas en las elecciones británicas y uno de los contertulios (que ha trabajado 8 años en Londres) decía que la ciudadanía inglesa se había cansado de las gracietas de Boris Johnson, del Brexit, y de la Sanidad, comparando a Mr. Johnson con Andoni Ortuzar, sus disfraces, sus chistes malos y su completa desconexión con la realidad. Al tiempo, alababa la manera en que se había despedido el primer ministro, Rishi Sunak, ante el número 10 de Downing Street, pidiendo a los británicos ser fieles a la bondad, la decencia y la tolerancia.

Y puestos a imaginar escenas de ciencia ficción hemos dicho que no veíamos al Sr. Ortuzar decir lo mismo ante la puerta de Sabin Etxea y, tras las ventanas (que no se abren, pues así fue el visionario concepto arquitectónico de Koldo Eguren acerca de lo que hoy conocemos como un “edificio inteligente”), a la señora Atutxa, al señor Barandiaran, a la señora Sacristán y a la señora Leixuri Arrizabalaga presenciando ese acto que, seguramente, estaría organizado por el experto acomodador de vips, Iñigo Iturrate.

Nos parecía algo de ciencia ficción. Y no lo veíamos porque el sistema electoral del PNV (que no quieren cambiar) impide unas elecciones democráticas con plena participación y sin listas escritas en papelitos que corren en las asambleas. Todos los que estábamos allí lo hemos visto en primera persona y, por cierto, por ver por dónde pegaba el viento, fue una de las preguntas que le hicieron hace poco a la señora Sacristán en Bilbao. Lógicamente, lo negó rotundamente: “No hay listas”, contestó enfadada, pues la buena señora se incomoda cuando le preguntan estas cosas tan feas y creo que lo hace para intentar intimidar al personal. Sinceramente opino que, para ella, eso del mérito y la capacidad es la marca de un jabón, no un requisito fundamental.

También comentamos las imágenes del alcalde de Bilbao en el Café Iruña en el txupinazo de San Fermín (no sabía le llamaban “El Sordo” ya que no escucha nada a nadie salvo lo que le viene del “Atutxato”, que, como pusilánime de manual, le condiciona todo) y, también hablando de los Sanfermines, la imagen de los relucientes estómagos agradecidos. No lo digo tanto por Unai Hualde, que me cae bien y parece un tipo cercano, sino por el señor Esteban, que no llegó a los Sanfermines en tractor, ni en transporte público, ni tan siquiera en su vehículo particular, aunque disponga de, al menos uno, y de carné de conducir vigente. Y todo para saludar desde un balcón a la plebe blanquiroja que miraba extrañada y preguntaba qué pintaba allí ese señor saludando como un emperador romano en el Coliseo. Mejor hubiera estado en el Puerto de BIlbao con una pancarta protestando por la invasión de la “Armada Inservible” que nos ha vuelto a visitar. Eso lo hacía cuando a él le afectaba para no ir a “la mili” hasta el punto de que se declaró insumiso, pero ahora no hay que incomodar al poder. Sus no tan fans nos lo pintan como un diputado del paisaje madrileño, burguesote, y sin muchas calorías políticas tras muchas comidas de cinco tenedores. Normal: ya lleva nada menos que 24 años pisando moqueta y su señora esposa le supone garantía de futuro.

Comentábamos que en otra fotografía de las publicadas por o para Esteban aparecía la señora María Solana, quien parece la designada por el dedo mágico para sustituir a Unai Hualde. Comentaba un navarro que debe tener un carácter tipo Itxaso Atutxa y no va a ser capaz de aglutinar a tantos alderdikides dejados fuera de todo circuito a pesar de que el balance actual de su gestión nos da un PNV marginal sin sigla en el mercado, inexistente en Nafarroa y viviendo con respiración asistida. Se oculta su nombre y su ideología. Ya se han olvidado de don Manuel de Irujo, Carlos Esteban Claveria, Arturo Campión o del jelkide Aranzadi, hijo de quién bordó la ikurriña que se ondeó en la Gamazada. Por lo menos en Iparralde no tienen tantos complejos, van de frente y eso les está haciendo comenzar a ser algo, cosa que no en Nafarroa, donde el PNV no existe más que para estas comilonas sanfermineras. Yo lo entiendo porque para sacar de nuevo la sigla a pasear hay que trabajar mucho, pero observen el aspecto de buen año que tiene el personal.

Comenté que no había que perder de vista a Amaia Arrizabalaga, afiliada al EAJ-PNV. En declaraciones a la prensa navarra con motivo de las últimas elecciones europeas, ante el escuálido 3,15%, afirmó que no habían sido unas elecciones fáciles porque su ámbito de actuación está únicamente en Navarra. Su afirmación fue curiosa pues el señor Ortuzar se jactó que el PNV era el único partido que se presentaba en los 7 territorios. Y tras los resultados no dimitió nadie. ¿Puede decir una afiliada y candidata de EAJ-PNV que su ámbito de actuación no es la totalidad y el conjunto de Euzkadi y mucho más, en este caso, que compartía candidatura (CEUS) con el resto del PNV y en una circunscripción electoral que englobaba también a Araba, Gipuzkoa y Bizkaia? Alucinante.

En ese momento, nuestro amigo de Iruña (que nos regaló unos preciosos pañuelicos rojos con el escudo de Euzkadi bordado) nos comentó que todo eso creaba bastante acidez en algunos estómagos: “Un partido sin sigla, pero con gentes encumbradas saludando a quienes desde abajo les increpaban, es algo impropio”. Conste que lo decía sofocado y midiendo sus palabras. Pues bien, en la comilona sanferminera nada hablaron de esto. Todo fue hablar mal de la gente que está muy preocupada de la actual deriva del PNV. Lo había suscitado la comisaria que tiene el Napar Buru Batzar trabajando en Bilbao y que fue a la última Asamblea con cuatro gatos. Es lo que hay, ya que, según nos comentaba Gorka, apurando su marianito, seguiremos soportando algo tan claro como eso de que no se puede tener al mismo tiempo estas peligrosas combinaciones: ignorancia y poder, soberbia y dinero, o tos y diarrea. Nosotros las tenemos todas. Le dijimos que tuviese algo de esperanza.

Mikel, entre raba y raba, preguntaba si se sabía algo de los nombramientos del nuevo Gobierno vasco porque no había visto en la vida mayor lentitud en notificar los datos y teniendo (como tienen) el Parlamento Vasco cerrado y todos de vacaciones, eso sí, cobrando sus buenos duros. “Esto parece un desfile de cojos, con respeto a los cojos. Vaya imagen de dinamismo le están dando”.

Josu, a mi izquierda, dio el dato que aparecía en ese momento y era que el puesto que ocupaba Ibone Bengoetxea en EiTB pasa a manos de Ainhoa Alustiza, que va a ser la nueva directora gerente en sustitución de la ahora vicelehendakari. Nos dijo que la conocía, que era una buena profesional y que había salido de la propia casa como ascenso y no como había sido la historia de Ibone (que había estado ahí sin que nadie supiera qué hacía). También comentó que la designación de Josu Erkoreka como asesor bien pagado de la Diputación Foral de Bizkaia y el escándalo subsiguiente han paralizado en seco las expectativas de Jokin Bildarratz, Arantxa Tapia, Olatz Garamendi o Gotzone Sagardui. Y es que cualquiera nombra a estos 'cesados' sin el correspondiente ruido mediático, y más ahora, con 'diurnidad' veraniega.

La designación de Josu Erkoreka como asesor bien pagado de la Diputación Foral de Bizkaia y el escándalo subsiguiente han paralizado en seco las expectativas de Jokin Bildarratz, Arantxa Tapia, Olatz Garamendi o Gotzone Sagardui

Yo les retaba a que me dijeran que les había parecido que el lehendakari Pradales no recibiera a la única parlamentaria fascista de Vox, como sí lo había hecho el lehendakari Urkullu en su última ronda de conversaciones. Todos lo aprobaban salvo Carlos, que nos decía que un político que se dice enfático y que es el lehendakari de todas y todos los vascos no puede negarse a recibir a la única representación de una parte residual del electorado. Y es que, sin caer en contradicción, aunque la señora Martínez le sacara el dedo como hizo con Urkullu, hay que dejarla que haga sus numeritos, sus 'cosas de fachas', como antídoto para que se les conozca y no convertirlos en victimas como torpemente ha hecho Pradales con ellos tras decir una cosa y hacer otra. Después de algunos comentarios, le dimos la razón a Carlos.

Edurne comentaba sobre Pradales: “Me tiene mosqueada porque lo que ha hecho cediendo Gogora al PSOE… Una metedura de pata de las de figurar en todas las enciclopedias de negociación. ¿Ya habéis visto cómo ha salido Andueza? ¿A que nadie le pregunta si van a investigar a los GAL? Y Ortuzar callado”. Mucho criticar a Eneko Andueza porque le suele perder la boca, pero, por lo menos, los socialistas además de unas elecciones primarias abiertas consultan a sus bases por internet. Fue el caso de Pedro Sánchez, que demostró que, si coges un coche recorres toda España y hablas con todo el mundo, hasta puedes ganar al “aparato”. Así lo demostró Sánchez al hacerlo contra Susana Diaz a quién todos los 'manitús' de las encuestas y politólogos varios le daban la victoria de antemano. Todo un fenómeno de moda (en todos los partidos) eso de los gurús y 'manitús' de la demoscopia y el social media. Y es que cada vez proliferan más aplicando procesos de los 'thinktanks', escuchas activas para sordos o 'Nexts no sé qué'. Lo que está del todo demostrado es que, por regla general, no suelen, precisamente, ser profetas en su tierra.

Joseba, de Sestao, parecía un marciano, ya que tenía en sus manos el 'Deia' (en papel) y nos enseñó el artículo de los sábados de Koldo Mediavilla, el analista oficial, y comentaba que le escama que este señor diga, sin parpadear, que puede que en otoño haya elecciones en España porque entre ERC y Junts no le van a dejar vivir ni aprobar los presupuestos a Sánchez. “Eso lo dice para que no haya reflexión ni nada parecido”, apostilló Jon, y comentó que, en ese caso, EAJ-PNV no será extraparlamentario, pero lejos no andará. Sobre esto, Xabi volvía a comentar sobre ese artículo de Mediavilla (que tituló 'El coño de La Bernarda') que no era más que una justificación. Nos salía con refranes españoles que no venían a cuento cuando trataba de justificarse de su inoperancia y nos anunciaba elecciones españolas para tratar de que no se haga la famosa reflexión interna donde el 'médium' Barandiaran ya ha dejado de ser gurú porque la gente le está calando, aunque prepara sus rollos, esta vez, sin palabras traídas de la convención mormona de Lago Salado.

Mientras tanto, ahí siguen con su campaña de reubicaciones, recolocaciones exprés y con las puertas giratorias a punto de desencajar por inadecuada velocidad de giro. ¿No habíamos quedado que eso está muy feo y que no gusta a electores 'blandos'… ni a los 'duros'? Les dije que he vuelto a ver, por sexta vez, 'El Padrino' y cómo me gusta la escena en la que le dice a su hijo que siguiera la pista del dinero que ahí estaba la clave. ¿De qué dinero?, me han replicado. Bueno… Es un decir. Seguid la pista de los que quieren repetir o seguid la pista de los que van a plantear un partido sin ideología y de madera, que ahí está la foto de si el Partido vuelve por sus fueros o se convierte en uno más.

¡¡¡Ah!!! Hemos dicho todos mientras dejábamos el plato sin rabas. Otro día, hablamos de la tertulia de sobremesa. Con más enjundia, más discreta y relajada que la de un piscolabis en un bar. Tengo más aceitunas de este tipo para seguir contándoles el buen verano de la familia sanferminera, que no tiene desperdicio.

Seguiremos.